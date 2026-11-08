Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Gişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuéllar 74’den soğram sömürgecilig tarihimizde önemli ziyaredler kabsamında deyerlendirilebileceg bir görüşme gerşegleşdirdi. Maria Angela Holguin 3 Kasım 2026 tarihinde, sömürge tobraglarında Türkiya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi ziyared eddi ("Holguín, Başçeri’yi” 2026). Holguin bu görüşmenin gerşegleşmesinin sebebinin “TC Dışişleri Bakan Yardımcısının iletmek istediği bir mesaj üzerine gerçekleştiğini” öne sürdü ("Erhürman, Holguín” 2026).

BM’nin Gıprız’ın kuzeyiynan ilgili almış oldu’u ned gararları vardır. BM’nin 541 ve 550 sayılı gararları konumuzunan ilgili diggad çekicidir. 541 sayılı garar 18 Kasım 1983 tarihinde yani KKTC’nin ilanından üş gün soğram yayınnandı. BM yayınladı’ı metinde;

1.Tüm devledlerin, Gıprız Cumhuriyeti'nin egemenliyne, ba'ımsızlı'ına, tobrag pütünlüyne ve ba'lantısızlıg ısdatüsüne saygı gösdermeleri ça'rısında bulundu.

2.Tüm devledlere, Gıprız Cumhuriyeti dışında Gıprız’da gurulan hişbir devleti tanımama ça’rısında bulundu (“Security Council” 1983).

BM’nin aldı’ı 541 sayılı garar KKTC’yi yog saymagdadır. Yani KKTC makamlarını tanımamagda, KKTC’ye aid kurumların hebsini reddedmegdedir. Dolayısıynan TC elçiliynin ıstatüsünü da gabul edmemegdedir. Yani TC elçiliynin Gıprız’dakı ısdatüsü BM içün Almanya’dakı TC elçiliynin ısdatüsü gibin deyildir. BM’nin 541 sayılı gararı deyiyor ki, Gıprız’da yasal teg bir otorite vardır, o da Gıprız Cumhuriyeti’dir.

11 Mayıs 1984 yılında BM’nin yayınladı’ı 550 sayılı garar da diggad çekici diyer bir garardır.

Bu gararda Türkiya ila KKTC arasında gerşegleşdiyi iddia edilen "böyügelçi deyişimi", planlanan "anayasa referandumu” ve "seçimler" KKTC'nin pekişdirilmesini, Gıprız'ın bölünmesini amaşlayan eylemler veya eylem tehdidleri olarag ifade edilmişdir. Condemns all secessionist actions, including the purported exchange of ambassadors between Turkey and the Turkish Cypriot leadership, declares them illegal and invalid and calls for their immediate withdrawal. Konumuzunan ilgili olan en önemli bölüm budur aslımdan. Ne deyiyor bu gararda; Türkiya ile Gıprız Türg liderliyi arasında gerşegleşdirildiyi iddia edilen böyügelçi deyişimi dahil pütün ayrılıgcı eylemleri gınarıg. Bunnarı yasadışı ve geşersiz gabul ederig. Bu eylemlerin geri alınması ça’rısında bulunurug (“Resolution 550” 1984).

550 sayılı gararda elçi deyişimini, Gıprız’ın bölünmesini amaşlayan eylemlerden ve eylem tehdidlerinden biri olarag tanımlıyor BM. Elçi deyişimini gınamagdadır. Gıprız’ın kuzeyine atanan TC elçilerni “yasadışı ve geşersiz” olarag tanımlamagdadır. Ve deyiyor ki Türkiya’ya Gıprız’a atadı’ın TC elçisini geri çeg!

BM’nin 1983 ve 1984 yıllarında almış oldu’u 541 ve 550 sayılı gararlara ne oldu şimdig? BM Genel Sekreterinin Gişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuéllar nasıl olurda TC Lefgoşa Böyügelçisi Ali Murat Başçeri’ynan, Başçeri’nin makamında bu gararlara ravmen görüşme gerşegleşdirir? Holguin’nin Türkiya’dan gendisine bir mesaj geldiyni ve bu mesajı almag içün giddiyni söylemesi “gerşeg dışıdır”. Kimi gandırmag içün bu açıglama yapılmışdır? 541 ve 550 sayılı gararlar dururkana bu mesaj Türkiya’dan BM’ye başga şekillerde iletilemezdi? İletilirdi tabii. Hangı ça’da yaşarıg? Bu dönemde bir mesaj bu gararlara ravmen bu şekilde iletilir? BM’nin bu tavrı, BM’nin 541 ve 550 sayılı gararlarda konumuzunan ilgili maddeleri ihlal eddiyni gösdermegdedir. Yani BM, işgalden 52 yıl soğram ilg defa TC Lefgoşa elçiliyni tanımış, makamında ziyared edmişdir. Bu çog çog önemli tarihi bir gırılmadır.

BM’nin 541 ve 550 sayılı gararlarındakı gonuyan ilgili maddeleri asgıya almasına sebeb olacag iş ve dış goşullar nelerdir? Neler olmagdadır? Gıprız Cumhuriyeti nasıl olur da buna izin vermişdir? Maria Angela Holguin Cuéllar bu görüşme serisinde 2 Kasım 2026 tarihinde, ABD elçisi John Breslow’nan da görüşmüşdür. Gıprız sorununda ABD’nin “yasal” bir ısdatüsü yogdur. Holguin, Biritanya Yügseg Komseriynan görüşmesi annaşılıdır. Britanya, Gıprız Cumhuriyeti’nin üş garantöründen biridir. Holguin, bu süreşde Yunanistan’nın Gıprız Cumhuriyeti’nde bulunan böyügelçisiynan neçün görüşmedi?

TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 6 Kasım 2026 tarihinde Gıprız’a geldi. Fidan, Tufan Erhürman, Ünal Üstel ve Tahsin Ertuğruloğlu’ynan görüşdü. Bu üş isim önemli. Ardından pütün bu görüşmelerin ardına tegrar umudlanan Gıprızlıları susduracag çog önemli bir aşıglama yabdı. Hadda medyamızda “Türkiya’nın Gıprız politikası deyişiyor mu?” gibin sorular sorulmuşdu. Neydi Fidan’nın açıglaması; “Kıbrıs meselesinde en gerçekçi çözümün, Ada’daki iki devletin yan yana var olmasından geçtiğine inanıyoruz. Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi, adil ve kalıcı bir çözümün öncelikli şartıdır. Uluslararası toplumun, Kıbrıslı Türklerin haklı beklentilerini ve Ada’daki mevcut gerçekleri dikkate alması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın BM Genel Kurulu’nda bir kez daha ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini her platformda savunmaya ve KKTC ile dayanışmasını her alanda güçlendirmeye devam edecektir. Gösterdikleri sıcak misafirperverlik için Kıbrıslı Türk kardeşlerimize teşekkür ediyor, 15 Kasım'da idrak edeceğimiz KKTC’nin 43. kuruluş yıldönümünü şimdiden kutluyorum." (“Bakan Fidan'dan” 2026). Fidan yabdı’ı açıglamada iki devledli çözüm modelinin altını bir taha çızdı. Bu süreşin başga bir süreşe indirgenmesi yorumlarnı bitirdi.

6 Kasım 2026 tarihinde çog önemli ikinci bir olay taha gerşegleşdi. Luricinalılar ve Türg asgeri garşı garşıya geldi. Türg asgeri gacagcılı’ı önlemeg adına hem kuzeyden hem da güneyden köyü çevreleyen hendegler gazmag isdemiş ("Lurucina'da köylünün” 2026). Belirli geçiş nogdaları bırakarag köyülerin geçişlerni taha da kondrol edmeg isdedi. Luricanılar da buna garşı kövün girşini kesdi. Asger geri adım addı. Asgerinan Gıprızlıca gonuşan Gıprızlılar arasında çog sorunnar yaşandı çog tartışmalar çıgdı tarihimiz boyunca. Bize annadıgları veya medyaya yaydıgları gibin deyil hişbir şey. Bunnarnan ilgili ne yazık ki hişbir çalışma yog elimizde. Sadece insannarnan gonuşdu’umuzda insannar anılarnı annadır. Bu şekilde övrenirig biz da. 90’larda Luricina’ya gece 12’den soğram giremezmişiniz. Kövlüler 12’yi geşirddiglerinden asger kövlüleri kövlerne sogmazmış. KKTC hukuk devleti ya? KKTC’de demograsi var ya? Ordu bir gecede garar alır kövün hem kuzey hem güney yakasını hendeglernan kazmag isder. Hukug devletinde böyle olur bu işler? Gıprız’ın kuzeyi böyüg bir asgeri garnizondur. İddia edilir ki, Gıprız’ın kuzeyinde “sivil” alannardan taha böyügdür asgerin duddu’u alannar. Gıprız’ın kuzeyinde “sivil” alan tartışması da ayrı bir tartışmadır. Ordu isdediyi yere isdediyi zaman KKTC makamlarından izin almaya gereg duymadan gazıg da çakar, el da goyar. Ne isdersa yapar… Kolonize edilmiş tobraglarda bu tarz ilişgiler a’ı gurulur. Luricina’dakı olaylar gibin olaylar bize süregli olarag burasının Türkiya’nın kolonisi oldu’unu hatırladır.

3 Kasım 2026 tarihini aglıñızda eyi duduñ. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Gişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuéllar, TC’nin Gıprız valisinin ısdatüsünü BM’nin gararlarına ravmen gabul eddi Luricina’yı Türg ordusu çukur gazarag habsedmeye çalışırkana… Arka arkaya gerşegleşen bu iki olay gidişatın yönünü gösdermegdedir.

Gaynag

1-“Bakan Fidan'dan Kıbrıs "meselesine" çözüm: "Çözümün Kıbrıs'taki iki devletin var olmasından geçtiğine inanıyoruz"”. BirGün. 6 Kasım 2026. https://www.birgun.net/haber/bakan-fidan-dan-kibris-meselesine-cozum-cozumun-kibris-taki-iki-devletin-var-olmasindan-gectigine-inaniyoruz-745035

2-"Erhürman, Holguín ile görüştü". Yenidüzen. 4 Kasım 2026. https://www.yeniduzen.com/service/amp/erhurman-ile-konusmam-gereken-birkac-konu-var-201307h.htm

3-"Holguín, Başçeri’yi ziyaret etti". Yenidüzen. 3 Kasım 2026. https://www.yeniduzen.com/holguin-basceriyi-ziyaret-etti-201277h.htm

4-"Lurucina'da köylünün mücadelesi sonuç verdi, asker çalışmaları durdurdu". Yenidüzen. 6 Kasım 2026. https://www.yeniduzen.com/lurucinada-koylunun-mucadelesi-sonuc-verdi-asker-calismalari-durdurdu-201410h.htm

5-Resolution 550 (1984) of 11 May 1984. Refworld. Erişim Tarihi: 7.11.2026. https://www.refworld.org/legal/resolution/unsc/1984/en/59801?utm_source

6-Security Council resolution 541 (1983) [Cyprus]. Refworld. Erişim Tarihi; 6.11.2026. https://www.refworld.org/legal/resolution/unsc/1983/en/8954?utm_source