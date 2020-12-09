Laguna Balıkçı Barınağı’nda sona geliniyor

Mağusa’da yer alan Laguna Balıkçı Barınağı’na yapılan rıhtım inşasının tamamlanması safhasına gelindi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Dursun Oğuz, Laguna Balıkçı Barınağı’nda incelemelerde bulundu.

Açıklamada, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) yardımıyla “cazibe merkezi” Laguna’da inşa edilen balıkçı barınağında mesleği balıkçılık olanlar için 50 teknenin bağlanabileceği rıhtımın inşasının haftaya tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.

Bakan Oğuz, TİKA’nın yaptığı pek çok projenin, ülkenin kalkınmasında ve üretim sektörlerinin önünün açılmasında büyük fayda sağlandığına dikkat çekip, bu projeye yönelik TİKA’nın yapmış olduğu katkılarından dolayı memnuniyetini dile getirerek, teşekkürlerini sundu.