KKTC’de yaşamak bir ayrıcalık!         

“Akaryakıt konusunda endişe edilecek bir durum yok” dedi yakıttan da sorumlu bakan Sunat Atun ama gecesi akaryakıta %12’yi aşan zam geldi.

Hemen ardından 140 TL olan tüp gaz 180 TL oldu, sabahı kalktım işe gidecem, arabanın deposu boşalıyor, akaryakıt istasyonuna dönüp benzin koymak istedim ama baktım, istasyonun önünde gancelliler kapandı, hemen kırdım dümeni bir sonraki istasyona, baktım onda gancelli yok ama giriş çıkışına arabalar koydu akaryakıt olmadığını göstermek için…

Bu istasyonlar K-Pet istasyonları… İşe gittim benzin bitmeden, bir Alpet istasyonunu aradım; “Biz veriyoruz abi, Alpet’lerde var” dedi bir de hava atmak istercesine haklı olarak… Hemen gittim orada da bitmeden, belki biraz sonra bir zam daha gelmeden!...

İstasyonun önünde araba kuyruğu... Bir taraftan bir kuyruk, diğer taraftan başka kuyruk. Neyse benzini koydum 37 litre kadar 440 TL ödedim ve rahatladım!

Akşamı eve gidince bitmeye yaklaşan tüp gazları da değişmeli, 180+180=360 TL de onlara vermeli… Bir günde 440+360=800 TL vermiş olacağım yani sadece ben akaryakıt ve tüp gazlar için… Evin başka giderleri de var. Memlekette toplu taşıma olmadığı için diğer arabanın da akaryakıtı, evin günlük diğer giderleri derken kaç parayla işin içinden çıkmış oluruz acaba!

Her evde yukarıdaki gibi masraflar ve perişanlık varken Türk-Sen ise güneydeki SEK ile işbirliğine girişti ve 8,000 Kıbrıslı Türk’ün güneyde çalışması için müracaat kabul etmeye başladı.

İnanıyorum ki kısa sürede bir yığılma yaşanacak bu müracaatlarda… Başta inşaat, turizm ve restoran sektöründe gidecekler güneye ekmek parası için… Euro alacaklar… Evet, belki Lefkoşa, belki Limasol, belki Baf… Her gün gidip gelecekler uzak da olsa gidecekleri yer ama her gün, her dakika eriyen TL’nin karşısında Euro alırlarken o yorgunluk biraz azalmış olacak diye düşünüyorum…

Gönül isterdi ki buralarda çalışsın, buralarda huzur, refah içinde yaşamına yetecek kadar para kazansın ama güney de bizim memleket değil mi? Başka ülkelere göç etmektense memlekette kalmış olacak gidenler, hem de euro kazanacaklar… Aylık kazancı 1000 Euro olsa bile bugünkü kurla aşağı yukarı 16,000 TL kazanacak.

Arabasıyla da giderse buradan benzini alacak TL’yle, oradan parayı alacak Euro’yla… Oh. Oh değil tabii, işin esprisi ama açlık çekmeyecek, yoksulluk çekmeyecek… Para kazanacak… Başbakan seçim listelerinde kontenjan adayı düşünürken, kimi besleyeceğini, nasıl besleneceğini analiz etme telaşına düşerken, Saraya atanmış laik! Tatar, Kuran-ı Kerim konferansında “Papa bize bir ‘merhaba’ demeyi çok gördü” söylemi oyalantısındayken yurttaşımız ekmeğini kazanmak için çare arayacak.

KKTC’de yaşamak bir ayrıcalık!