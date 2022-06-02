KIB-TEK: Ülke geneli dönüşümlü kesinti yapılacak

Üretim yetersizliği kaynaklı kesintiler devam ediyor. KIB-TEK bu akşam da 17:00-22:00 saatleri arasında ülke genelinde dönüşümlü, 1’er saatlik elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Açıklama şöyle:

Değerli Tüketicilerimiz,

02.06.2022 tarihinde 17:00-22:00 saatleri arasında, KKTC genelinde üretim yetersizliğinden kaynaklı 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler yapılacaktır.