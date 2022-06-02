KIB-TEK: Ülke geneli dönüşümlü kesinti yapılacak
Üretim yetersizliği kaynaklı kesintiler devam ediyor. KIB-TEK bu akşam da 17:00-22:00 saatleri arasında ülke genelinde dönüşümlü, 1’er saatlik elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.
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Üretim yetersizliği kaynaklı kesintiler devam ediyor. KIB-TEK bu akşam da 17:00-22:00 saatleri arasında ülke genelinde dönüşümlü, 1’er saatlik elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.
Açıklama şöyle:
Değerli Tüketicilerimiz,
02.06.2022 tarihinde 17:00-22:00 saatleri arasında, KKTC genelinde üretim yetersizliğinden kaynaklı 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler yapılacaktır.
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