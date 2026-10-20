“Kemik sağlığını korumak, bağımsız yaşamı desteklemektir”

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği (KTFD), kemik sağlığını korumanın bireylerin günlük yaşamlarını güvenle ve bağımsız biçimde sürdürebilmeleri açısından önem taşıdığını kaydetti.

Dernek Mali İşler Koordinatörü Göktuğ Er, 20 Ekim Dünya Osteoporoz Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda osteoporozun kemik dayanıklılığını azalttığını ve ilk kırığa kadar belirti vermeden ilerleyebildiğini belirtti.

Er, Uluslararası Osteoporoz Vakfı’nın verilerine göre, dünya genelinde 50 yaş üzerindeki her üç kadından ve her beş erkekten birinin yaşamlarının kalan döneminde osteoporoza bağlı kırık yaşayabileceğini; kırıkların ağrı, hareket kısıtlılığı, düşme korkusu ve günlük işlerde başkalarına duyulan ihtiyacın artması gibi sonuçları olabileceğini söyledi.

Kırık oluşmadan risklerin belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Er, geçirilmiş kırık, ailede kalça kırığı öyküsü ve uzun süreli kortizon kullanımının hekimle değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Er, bunun yanında, hafif bir düşmeyle oluşan kırık, boy kısalması veya yeni başlayan sırt ağrısının da değerlendirme için başvuru nedeni olduğunu dile getirdi.

“Risklerin bilinmesi, hareketten uzaklaşmak için değil, hareketi kişiye uygun biçimde sürdürebilmek için yol gösterir.” diyen Er, bireysel değerlendirmeye dayanan egzersizlerin kemik ve kas sağlığını desteklediği, kuvvet ve denge çalışmalarının ise düşme riskinin azaltılmasına yardımcı olduğunu vurguladı.

“Fizyoterapistler, kişiye uygun programlarla güvenli hareketi ve bağımsızlığı destekler”

Er, fizyoterapistlerin kişinin sağlık durumuna, kırık riskine ve günlük yaşam ihtiyaçlarına uygun programlarla güvenli hareketi desteklediğini ifade etti.

Kırık sonrası kişinin günlük yaşamına güvenle dönebilmesi için de tedavi, rehabilitasyon ve düzenli takibin birlikte yürütülmesi gerektiği belirten Er, yeni kırıkların önlenmesi amacıyla düşme risklerinin ve yaşam alanının güvenliğinin ele alınması gerektiğini kaydetti.

Er, mesajında “Kemik sağlığını korumak, insanın yapmak istediklerine, üstlendiği rollere ve yaşamla kurduğu bağlara sahip çıkmaktır. Her bireyin kırık korkusuyla hayatını sınırlandırmadan, ihtiyaç duyduğu destekle yaşamın içinde kalabilmesini birlikte mümkün kılalım.” ifadelerini kullandı.