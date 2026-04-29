Pergama’daki ağıllar meselesine bakış!

Sim Tv’de dün sabah canlı yayın konuğum Halkın Partisi (HP) Parti Meclisi (PM) Üyesi Özbir Akbaşak’tı…

-*-*-

Akbaşak, Pergamalı…

Beyarmudu canım…

Ve eski bir TDP’li…

-*-*-

2014’te TDP’den Beyarmudu Belediye Başkan Adayı olmuştu…

Çok gençti…

2017’de HP’ye katıldı…

-*-*-

Ülkede, sağlık sektöründe çok önemli iş insanlarından biri, yüksek kimyager ve eczacı…

-*-*-

Ama dediğim gibi, siyaset öncesi, o bir Pergamalı ve Pergama aşığı…

-*-*-

Pergama’da biliyorsunuz bir süre önce Çayhan Düzü olayı yaşandı…

Bu olayı, bir Pergamalı’dan ilk kez dinledim…

-*-*-

Oysa büyük hata!

Propaganda makinelerine bu meseleyi bırakmamak ve ilk günden oralarda olmak gerekirdi…

-*-*-

Neyse!

İşin aslını geç de olsa öğrenmek beni hem çok mutlu etti hem de utandırdı!

-*-*-

Çayhan Düzü’nde 11 adet ağıl var…

Bunların 8 tanesi faaliyette…

-*-*-

Pergama ile Pile arasındaki bu bölgedeki toprakların tapusu Kıbrıslı Türklere ait…

Ama bölge, “BM kontrolündeki ara bölge” kapsamında…

-*-*-

-*-*-

KKTC’de çok sık rastlanılan süt krizleri nedeniyle, bu 8 ağılın sahipleri, ürünlerini Kıbrıs Cumhuriyeti’nde değerlendiriyor…

-*-*-

Hatta yem tedarikinde de Rum tarafından yararlanabiliyor…

-*-*-

Haliyle, BM kontrolündeki ara bölgede bulunan ama Türk toprağı olan bu düzlüğe, Kıbrıs Cumhuriyeti plakalı süt tankerleri ve yem kamyonları gelebiliyor, geliyor…

-*-*-

Ama günlerden bir gün, bizim taraftaki “kahramanlar”ın tabiri caizse götleri kalkıyor ve ağıllara 300 metre kala, ara bölgedeki bu bölgeye Kıbrıs Cumhuriyeti plakalı tanker ve kamyonları sokmamaya başlıyorlar!

Polis görevlendiriyorlar!

-*-*-

Haaa daha önce polis, kamyon ve tankerlere kolaylık sağlayıp, eskort hizmeti de veriyordu!

-*-*-

Bu arada, Kıbrıs’ta bir de şap hastalığı falan çıkıyor!

Kıbrıs Cumhuriyeti veterinerleri, bizim 8 ağıldaki hayvanlara birinci doz aşılarını da salıyor ama ikinci doz için gelmelerine yine izin verilmiyor!

-*-*-

Yani, bu ahlaksız gerginliğin, bu çirkin provakasyonun tek sorumlusu var; “götü kalkmış Türk milliyetçiliği!”…

-*-*-

Efendim orası Türk toprağı!

Evet, tapular Kıbrıslı Türklere ait ve kimsenin de şikayeti – itirazı yok!

Ama bölge, resmi anlamda ara bölge!

Ve ara bölge de KKTC Polisi veya askerinin değil, BM Barış Gücü’nün kontrolündedir!

-*-*-

Anladık mı yoksa daha fazla anlatayım mı?

-*-*-

Bu arada unutmadan eklemek lazım; buradaki sorunun Kıbrıs Cumhuriyeti ile bir sıkıntısı da yok!

Ortada Rum falan da yok!

Sadece süt almak için gelen tankerin şoförü, yem getiren kamyoncu ve aşı yapmaya gelen veterinerler Rum!

-*-*-

Haklı mıyız?

Abi bizim haksız olduğumuz bir olay hatırlıyor musunuz?

-*-*-

Eveeeeet; şimdi gelelim Tufan Erhürman başkanımıza!

-*-*-

Birçok kişi, eğri ya da doğru, bu olayda, tıpkı Türkiye’ye terörist muamelesi görüp sokulmayan vatandaşlarımız meselesinde olduğu gibi daha aktif bir tavır bekliyor!

-*-*-

Ne şiş yansın ne kebap tavrı değil!

-*-*-

“Bana söylenenleri açıklayamam”a katılırım ama “peki sana söylenenlere karşılık sen ne söyledin, onu anlat” deme hakkımız sanırım vardır!

-*-*-

Pergama’daki ağıl meselesinde de bence Erhürman’dan beklediğim, gerçeği apaçık bir şekilde söylemesi ve yüzde yüz elli milyon 31 kez haksız olanın bizim “göt kalkışımız” olduğunu anlatmasıdır!

Bilmem anlatabildim mi?

-*-*-

Tuttuk, en haksız olduğumuz noktada bile oraya zırhlı araçlar da sevk ettik be gavollem!

-*-*-

Pergama değil kardeşim; Beyarmudu, Beyarmudu!

Yaaaaa…

Anlatın da açılırsınız!

Tavşan, çakıl taşı, dağ, PSG, Abohor, Macron, GG ve bizimkiler!

Siz diyorsunuz ki, ayrı – eşit – egemen ve sapasağlam bir devletiniz var!

Kısa adı da KKTC!

Keketece olarak telafuz edelim, ötekisi kötü kokuyor ki bu da ayrı mesele!

-*-*-

Pekiiii, sizin ayrı ve de eşit aynı zamanda egemen bir devletiniz varsa; Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Fransa ya da Tanzanya ile anlaşma yapmasına neden karışıyorsunuz?

-*-*-

Yani hangi akıl veya mantıkla, “Güney Kıbrıs’ta AB zirvesi yapılması yanlıştır” diyorsunuz?

-*-*-

Sizin yaptığınız açıklamalar, Türkiye’deki faşist zihniyetli siyasi mafyayla mastürbasyonlaşma seansı dışında hiçbir işe yaramıyor!

-*-*-

Rezil oluyorsunuz, bilmem farkında mısınız?

Size ne kardeşim yabancı bir devletin yaptığı anlaşmalardan?

-*-*-

Yoksa, gizli gizli, “biz de o devletin vatandaşıyız”larda mısınız?

-*-*-

E tabii ki bu konuda haksız da değilsiniz; hepinizin cebinde Kıbrıs cumhuriyeti kimliği, pasaportu yani vatandaşlığı sapasağlam duruyor!

-*-*-

İşinize geliyor, Larnaka’dan da maşallah Mikonos’lara tatile bile gidiyorsunuz, beni fotoğraf yayınlamak zorunda bırakmayınız!

-*-*-

Ne mi yapmalısınız?

Dürüst olun ve gerçekleri konuşmaktan korkuyorsanız bile ki çok korkuyorsunuz biliyoruz; en azından susun!

-*-*-

Macron’u eleştiriyor bizimkiler!

-*-*-

Tavşan mikini çakıl taşına sürtmüş; “dağı şaaptım” demiş!

-*-*-

Çok mu ayıp bu yazdığım?

Tamam özür diliyorum ama en azından şunu eklemek lazım, “tavşan dağa küsmüş…”

Siz kiiiiim, Fransa Cumhurbaşkanı kim?

-*-*-

Macron’u geçin; “Gönder PSG’yi Abohor ile maç yapalım” diyemezsiniz de en azından Cevdet Yılmaz ile karşılaştığında, “gönder Fenerbahçe’yi bir dostluk maçı yapalım, zaten Abohor da GG da bu sene Fener’den daha iyi” diyebilirsiniz!

Deyin!

Tavsiyemdir!

Sıkarsa tabii ki!