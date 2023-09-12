Hay’dan gelen Hu’ya!

Kamu emeklisi Mustafa bey, 28 Eylül 2019’da Lefkoşa’da kumar oynamaya gider.

“Slot” dedikleri kollu makinelerin başına geçer ve mesaiyi başlatır.

Bu makinelerin “kollu canavar” olarak ünü vardır, o canavar bir an melekleşir.

Casinonun “Büyük İkramiye” promosyonu şansı olur adamın!

2 milyon 262 bin Türk Lirası “ödül” kazanır.

Unutmadan, tam 7 saatini kumarhanede geçirmiştir (!)

***

Ertesi gün gider ve bir çanta içerisinde “nakit” olarak parasını teslim alır.

2.2 milyon TL’den yüzde 12 “kesinti” yapar casino!

Bu kesintinin “Bir sonraki ikramiyeye devretmek” üzere promosyon kuralı olduğu söylenir.

Olsun!

İyi paradır 2 milyon!

Hani “haydan” gelen…

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Kumar parasının az bir miktarını harcar ve kalanını köy kooperatifine götürür emekli memur…

Banka doğal olarak “şüpheli” gördüğü parayı yasa gereği Para Kambiyo Dairesi’ne bildirir.

Daire de “Mali Polis”e aktarır meseleyi!

İşin aslı para bankaya gitmese afiyetle yenecektir!

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Mali Polis söz konusu gelirin “kumardan” elde edildiğini saptar!

“KKTC yurttaşlarının casinolara girmesi yasaktır” sonuçta…

O nedenle Ağır Ceza’da yargılanır sanık!

Mahkeme, sanığın suç işleyerek kumarhaneye giriş yaptığını, bu nedenle kazandığı paranın da “suç geliri” olduğu kararını verir.

Paraya el konur!

(Sahi ‘el konan’ para nereye gider acaba?)

“Suç gelirini akladığı” için de 20 bin Türk Lirası ceza verilir adama…

2 milyon kazanmışken, 20 bin lira borçlu çıkar böylece…

Hani “haydan” gelen demiştik ya…

“Hu”ya ya da “huy”a gider para…

Bir not düşelim araya…

“Hayy ve Hu” aslında “Allah” sıfatlarıdır.

Çok kullanılan benzetmenin tam tercümesi “Allahtan gelen Allaha gider” demektir…

Ne kadar manidar değil mi, kendi topraklarında yasakladıkları kumarı bu toplumun boynuna ağır bir yük olarak asanlar, durmaksızın cami inşa ederler dağa taşa…

Belki de “günahlarını” bildikleri içindir.

Ya kapat ya yönet

Hiç kumar oynamadım.

Özel eğlence geceleri dâhil gitmedim, gitmem bu casinolara…

Kıbrıs’ın kuzeyinde kumarın yarattığı yıkımın, kirlenmenin ve hasarın, sağladığı gelir ya da faydanın çok üzerinde olduğunu düşünürüm.

Turizm için casinolara ihtiyacımız yok bizim…

Kumarsız bir turizm çok daha tabana yayılabilir…

Onca yıllık gazetecilik deneyimimle şunu da bilirim: Bu casinolar kapatılamaz!

Çünkü siyaset, istihbarat, güvenlik, bürokrasi tümü boğazına kadar batmıştır casinoların içine!

Teslim alınmıştır ülke…

***

Gelelim “KKTC yurttaşlarının casinolara giriş yasağı”na…

Tam bir ikiyüzlülük…

Hem herkes “KKTC yurttaşlarının” casinolara girdiğini biliyor.

Hem de yasak!

2 milyon TL’yi kazanan İstanbullu Fuat bey olsa “suç geliri” kabul edilmeyecek.

Ya da “özel jet”le gelse örneğin “yoklanmayacak” bile (!)

Egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü kapsamında “helal” olacak para!

Kıbrıslı Mustafa bey olunca, bu kez suç geliri…

“Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportu ile casinoya girerse ne olacak?

Yorgo’ysa serbest, Hasan’sa yasak mı?

***

Gece kulüpleri için de aynı ikiyüzlülük var.

Bir yandan “fuhuş yasak” diyor yasalar…

Öte yanda gece kulüplerindeki kadınlara her hafta “zührevi hastalık” kontrolü yapılıyor.

Fuhuş yasaksa bu kontrol niye?

“Dans” ettikleri için mi?

O nedenle adanın kuzeyinde “uyduruk” bir düzen var işte!

Tepeden tırnağa riyakârlık!

***

Pek çok Kıbrıslı aile biliyorum, kumar yüzünden dağıldı.

Hem kumardan hem bahisten dolayı hayatları dağılan insanlar var buralarda…

“Yasak” var, sözde!

Bir de şu var.

Kimlik Kartı’na göre “yasak” olur mu?

Kırmızı ışıkta geçen “KKTC” yurttaşı ise “suç”, değilse “serbest” gibi!

Böylesi de saçma!

24 yaşından küçüklere yasak örneğin…

Fark etmiyor milliyeti…

Yasaksa yasak…

- Ne kadar korunabiliyorsa çocuklar ve gençler elbette… -

***

Diyeceğim o ki ya kapatınız buraları ya da yönetiniz…

Böyle olmaz!

Neden acaba?

Şu anda 32 aktif casino var.

Çok fazla…

Bu ülkede 3 tiyatro binası yok!

Casinolar yetmedi, yenilerinin açılması isteniyor.

Şimdiki yasaya göre özel bölge Bafra dışında başka casino izni verilemiyor.

“Yatırım” diyerek serbest bırakmak istiyor UBP-DP-YDP üçlüsü!

Hem de…

500 yatak şartını 300’e indirerek…

10 bine yakın kayıtlı çalışan olduğu söyleniyor buralarda…

Yine iddia o ki sadece yüzde 25’i “KKTC yurttaşı.”

(Bence o kadar da yok.)

İstihdam da sağlamıyor casinolar, maalesef…

Yeniden söylüyorum, bu sektör, bu haliyle, bu ülkeye “zarar” veriyor.

Ama güçlü mü güçlü…

Dokunulamıyor.

Neden acaba?