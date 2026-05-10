Hamilelik ve Diş Sağlığı: “Ostrojenin Dişetlerimiz Üzerindeki Etkisi”

Hamilelik döneminde dişetlerimizin başına neler geldiğini ve bunun nasıl yönetilebileceğini konuşmak istiyorum. Biliyorum, bazı konular gözden kaçabiliyor; özellikle de hamilelikte dişetlerimizin hassasiyetini çoğumuz fark etmeyebiliyoruz. Oysa sağlıklı bir gülümseme ve sağlıklı bir hamilelik el ele yürüyebilir. Hamilelik, vücudumuzda inanılmaz değişimlerin yaşandığı bir dönemdir. Hormonal dalgalanmalar, özellikle östrojen ve progesteron artışı, dişetlerimizi doğrudan etkiler. Dişetleri sadece dişlerimizi çevreleyen dokular değil, aynı zamanda ağız sağlığımızın ve dolayısıyla genel sağlığımızın kilit noktasıdır. Östrojen hormonunun artışı, dişetlerimizin daha hassas, kolay kanayan ve iltihaplanmaya meyilli hâle gelmesine yol açar. Klinik olarak gözlemlediğimiz üzere, hamilelik döneminde dişeti hastalığı görülme oranı yaklaşık %70’e kadar yükselir. Evet, yanlış duymadınız; yedi kadından beşi bu süreçte dişeti problemleri yaşayabilir.

Benim klinikteki gözlemlerime göre, çoğu hamile hasta “Dişlerim normalde sağlıklıydı, ama şimdi fırçalarken kanıyor” diyerek geliyor. Bu noktada panik yapmaya gerek olmadığını belirtmek isterim. Bu, vücudunuzun hormonlara verdiği normal bir tepki. Ancak bu durumu görmezden gelmek, ilerleyen dönemde dişeti iltihabına ve hatta diş kaybına yol açabilir. Ben hep hastalarıma diyorum ki: “Hamilelik dişeti dostunuz olmaya karar verirse, sizin ona ihtiyacınız olacak.”

Peki, bu dönemde ne yapabiliriz? Öncelikle ağız hijyenini ihmal etmemek çok önemli. Günde iki kez yumuşak kıllı bir fırça ve florürlü diş macunu ile dişlerinizi nazikçe fırçalamak, diş ipi veya ara yüz fırçalarıyla desteklemek ilk adımdır. Burada önemli olan, sert fırçalamaktan kaçınmak; çünkü hassas dişetlerini tahriş edebiliriz. Ayrıca, ağız gargaralarıyla destekleyici hijyen uygulamaları da faydalı olabilir.

Beslenme alışkanlıkları da dişetlerimiz üzerinde büyük etkiye sahiptir. Şekerli ve asitli gıdalar dişeti iltihabını tetikleyebilir. Hamilelikte sıkça atıştırmak isteyen annelere önerim, mümkün olduğunca sağlıklı ara öğünler tercih etmeleri ve ağız hijyenini öğünlerden sonra ihmal etmemeleridir.Diş hekimi kontrolü ise unutulmaması gereken bir diğer noktadır. Hamileliğin ikinci trimesteri, rutin diş kontrolleri için en uygun dönemdir. Bu dönemde diş taşı temizliği ve dişeti muayenesi güvenle yapılabilir. Eğer erken dönemde dişeti problemleri fark edilirse, hem anne hem de bebek sağlığı için olası komplikasyonlar önlenebilir. Burada her zaman hastalarıma şunu hatırlatırım: “Hamilelik sırasında dişinizi ihmal etmek, sadece dişinizi değil, belki de bebeğinizin sağlığını da etkileyebilir.”

Son yıllarda hem klinik gözlemlerimiz hem de bilimsel araştırmalar, hamilelikte dişeti iltihabı yaşayan kadınlar için bazı ciddi risklerin arttığını gösteriyor. Özellikle periodontitis, yani ileri dişeti iltihabı, hamilelik sırasında sadece ağız sağlığını etkilemekle kalmıyor; anne ve bebek sağlığı üzerinde de doğrudan etkiler yaratabiliyor. Klinik gözlemlerimizde, dişeti iltihabı olan hamile kadınların bazılarında erken doğum veya düşük doğum ağırlığı gibi komplikasyonlar görülebiliyor. Araştırmalar da bunu doğruluyor: dişeti iltihabı olan annelerde preterm (erken) doğum riskinin yaklaşık iki kat, düşük doğum ağırlıklı bebek doğurma riskinin ise 1,5 kat daha yüksek olduğu bildiriliyor. Bunun nedeni, dişeti iltihabı sırasında vücutta yükselen inflamatuar maddelerin (sitokinler, prostaglandinler) plasentaya ve rahme ulaşarak erken kasılmaları tetikleyebilmesi.

Ben klinikte bu durumu şöyle anlatırım: “Dişetlerimiz sadece ağızda kalan bir doku değil, aynı zamanda vücudumuzun genel sağlığının bir aynasıdır. Hamilelikte iltihaplı dişetleri ihmal etmek, sadece dişlerinizi değil, minik bir hayatı da dolaylı olarak etkileyebilir.” Bu nedenle hamilelik sürecinde dişeti sağlığı, rutin kontrol ve temizliğin yanı sıra anne adaylarının günlük bakımına da özen göstermesi gereken kritik bir alan olarak öne çıkıyor.

Özetle, östrojen ve progesteronun etkisiyle dişetleri hassaslaşırken, ihmal edilen iltihaplar sadece ağızda kalmayıp sistemik etkiler yaratabiliyor. Bu nedenle diş hekiminin hamilelikeki rolü, sadece dişleri korumak değil, olası ciddi gebelik komplikasyonlarını önlemek açısından da önem taşıyor.Benim için her hasta, hamilelik sürecinde ayrı bir özen gerektirir. İki yıldır bu köşede yazarken, en çok gördüğüm şey, annelerin biraz bilinçlendiklerinde diş sağlıklarını şaşırtıcı bir şekilde koruyabildikleridir. O yüzden sevgili okurlar, dişlerinizi ve dişetlerinizi hamilelik boyunca yalnız bırakmayın. Fırçalayın, diş ipi kullanın, diş hekiminize görünün. Çünkü sağlıklı bir dişeti, sağlıklı bir hamileliğin sessiz kahramanıdır.Unutmayın, dişeti kanaması sadece “geçici bir sorun” değildir; onu önemsemek, hem kendi sağlığınız hem de minik bebeğiniz için en doğru yatırım olacaktır. Bu süreçte biraz sabır, biraz özen ve doğru bilgilerle hamilelik döneminizi hem güvenli hem de sağlıklı geçirebilirsiniz.