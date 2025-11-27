Genç nüfusta işsizlik oranı kadınlarda yüzde 20’ ye yaklaştı

2025 yılı ilk çeyrek Hanehalkı işgücü araştırması(Anketi) sonuçları, KKTC İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. Bugünkü yazımda, sizlere araştırma sonuçlarından bahsedeceğim.

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre, KKTC genelindeki genel işsizlik oranı yüzde 4.5 olarak açıklandı. Geçen yıl (2024) bu oran yüzde 4.9 idi. Ülkedeki toplam işsiz sayısı da, 8 bin 569 kişi oldu .

15-24 yaş grubundaki genç nüfusun işsizlik oranı ise, yüzde 12,7 oldu.Geçen yıl bu oran yüzde 16.9 olarak tespit edilmişti. Genç nüfustaki işsizlik oranı ise erkeklerde yüzde 7,1 iken, bu oran kadınlarda yüzde 19,8’dir.

KKTC genelinde kadınlarda işsizlik yüzde 6,4 iken, erkeklerde bu oran yüzde 3.4 dür .Geçen yıla göre erkeklerde işsizliğin arttığı, kadınlarda ise azaldığı tespit edildi.Ama, kadınlarda işsizlik, halen erkeklere göre neredeyse 2 katıdır.

Araştırmaya göre, ülke genelinde toplam istihdamın 183 bin 738 kişi olduğu açıklandı. Geçen yıl ise bu rakam 185,607 kişi olarak açıklanmıştı. Ülke genelinde istihdam oranı yüzde 49.5 olarak hesaplandı.Bu oran daha yüksek olmalıdır.

2025 ilk çeyrek araştırmasına göre, İstihdam edilenlerin yüzde 37,3’ünü kadınlar, yüzde 60,2’sini erkekler oluşturdu.

İstihdam edilen kadınların yüzde 89.9’unun hizmetler sektöründe çalıştığı belirlendi. İstihdam edilen erkeklerin yüzde 72.7’sinin hizmetler sektöründe çalıştığı belirlendi.

Araştırma sonuçlarında, ülke genelinde istihdam edilenlerin yüzde 34’nü lise altı eğitim alanlar ile hiç eğitim almayanların oluşturduğu belirlendi.Bu oranın, toplam istihdamın üçte biri düzeyinde olduğunu belirtmek istiyorum.

İstihdam edilenlerin yüzde 29’unu lise, yüzde 4’ünü mesleki ve teknik lise, yüzde 3’ünü 2 veya 3 yıllık yüksekokul, yüzde 26’sını 4 yıllık fakülte veya yüksekokul, yüzde 1’ini, 5 veya 6 yıllık fakülte ve yüzde 3’ünü de, yüksek lisans ve doktora mezunları oluşturdu.

İş gücünün önemli bir göstergesi olan işgücüne katılma oranı, KKTC genelinde yüzde 51,8 olarak hesaplandı. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 62,3 iken bu oran kadınlarda 39,8 olarak hesaplandı.

2025 Hanehalkı İşgücü Anketinde, Kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfusun yüzde 48,2’sini, (179 bin 85 kişi) iş gücüne dahil olmayanlar oluşturdu.

İş gücüne dahil olmayan nüfus, belli başlı alt gruplara göre incelendiğinde, KKTC genelinde yüzde 31,4 ile eğitimine devam edenler iş gücüne dahil olmayan nüfus içinde en büyük paya sahip. Bunu; yüzde 24,9 ile emekliler, yüzde 24,6 ile ev işleri ile uğraşanlar ve yüzde 8,1 ile çalışamaz halde olanlar takip etti.

2025 yılı 1. Çeyrek sonuçlarına göre,Toplam istihdam içinde tarım sektörünün payı yüzde 4,1, sanayi sektörünün payı yüzde 9,0, inşaat sektörünün payı yüzde 8,1 ve hizmetler sektörünün payı da yüzde 78,8 oldu. KKTC genelinde 7 bin 617 kişi ise tarım sektöründe istihdam edildi.

Ülkemizde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışan insanların var olduğunu ve bunların çoğunluğunun da erkekler olduğunu biliyoruz.Bu konuda, denetimler artırılarak, kayıtdışı çalışan bu insanlar mutlaka kaydedilmelidir.

Öte yandan, istihdamda olup, sosyal güvenlik yatırımları ve vergileri gerçek maaşı üzerinden değil, asgari ücret üzerinden yatırılan çok sayıda çalışanın olduğunu da biliyoruz. Eğer, bu konuda tedbirler alınırsa, devletin ve sosyal güvenlik kurumlarının gelirleri de artacaktır.

Genel işsizlik oranında olduğu gibi, genç nüfusta işsizlik oranında da, kadınların işsizlik oranı daha yüksek seyrediyor.Bu yüzden, kadınların niye daha fazla işsiz oldukları araştırılmalı ve bu konuda eğitim dahil, tüm eksiklikler tespit edilerek, çözümler üretilmelidir.

Öte yandan, genel işsizlik oranı yüzde 4,5 iken, genç nüfusta işsizliğin ise, genel işsizlik oranının 3 katına yakın yüzde 12,7 olması da, gençler arasında işsizliğin çok yüksek boyutlarda olduğunu göstermektedir. Ayrıca, genç nüfustaki işsizlik oranının kadınlarda yüzde 19,8 olduğunu da unutmayalım..

Gençlerimizin iş ararken, az sayıda meslek grubunu tercih ettiklerini, işverenler de belirtmektedir. Ülkemizdeki gençlerin üniversiteleşme oranının yüzde 70’ lerde olması, gelişmiş ülkelere göre çok yüksektir.

Gelişmiş ülkelerde bu oran yüzde 50’ lerdedir.Gelişmiş ülkelerde, gençlerin önemli bir bölümü mesleki-teknik eğitimi tercih etmekte ve daha kolay iş bulmaktadır.

Bundan dolayı, gençlerimizin özellikle, ara ve teknik eleman yetiştiren mesleki teknik okulları ve üniversitelerdeki 2 -3 yıllık teknik bölümleri seçmeleri iş bulma şanslarını oldukça artıracak ve ülkedeki genç işsizlik oranı da düşecektir.