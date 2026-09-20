Futbolumuzdan Haberler-1932-2

Sanırım Kıbrıs Türk Spor Tarihimiz açısından bir “ilk” diyebileceğimiz bir haberle karşı karşıyayız.

Birçok futbol kulübümüzün kendine özgü marşlarının olduğu bilinmektedir. Leymosun Türk Spor Kulübü’nün de 1938 yılında kurulduktan sonra bir kulüp marşına sahip olduğunu bilenlerdenim. Keza MTG’nin ve diğerlerinin de. Fakat 1932 yılında Lefkoşa Türk Spor Cemiyeti’nin bir kulüp marşının varlığına rastlamanın, bu alanda bir “ilk” olduğunu düşünüyorum. En azından benim bildiğim kadarıyla.

Kulüp marşını Adnan Bey bestelemiş. Adnan bey bildiğim kişi ise, Dt. Adnan Hakkı bey olması mümkün. Kendisi 1925 yılında kurulan Darülelhan’da ud çalmaktaydı ve geleneksel Türk müziği alanında çok değerli besteleri var. Kendisiyle söyleşi yapma fırsatını kazananlardan biri olarak, stüdyoda kaydettiği bestelerinin kasetini de bana hediye etmişti. Adnan bey nazik ve çok değerli bir insandı. İşte bu marşın da onun bestesi olduğunu düşünüyorum.

“SÖZ gazetesi, 03 Mart 1932, syf:5

Futbol Şarkısı

Adnan B.(bey) tarafından bestelenmiştir.

‘İlk dakikadan sonuna kadar,

Atıl, koş, sür, vur son kuvvetinle!

Düşman hattını akınınla yar,

Atıl, koş, sür, vur son şiddetinle!

-

Şarkımız seni fırlatsın öne,

Yırtsın ağları top döne döne.

Feryadımızdan kabarsın kanın,

Çelik göğsünden taşsın imanın.

-

Muhacimler denk, Şarkı yek ahenk

Kaleci şanlı, Bekler imanlı.

-

Pas ver ortaya, pas ver kenara!

Düşman kalesi geliyor dara;

Tetik bassın haf, senter yürüsün,

Sevinçle dolsun kalbimiz bugün.

-

Muhacimler denk, Şarkı yek ahenk

Kaleci şanlı, Bekler imanlı.

-

79 Ahmet Ratip, Lise 11”

Marşın (şarkının) sözlerinde kendimce en dikkat çeken nokta hem eski Türkçe hem de İngilizce kelimelerin kullanılmasındaki ahenk (gülüyorum). Bence o yılların Kıbrıs’ındaki Türklerin dilindeki kelime hazne çeşitliliğinin çok güzel bir örneği.

Lefkoşa Türk Spor Cemiyeti yeni bir kurulmuş kulüp olarak elbette en çok da maddi yardıma ihtiyaç duymaktaydı. Bir taraftan yeni binalarının kirası diğer taraftan da gelişebilmeleri için bazı mefruşatlarının kulübe alınması. Bu noktada Beliğ Paşa efendinin eşi tarafından çok güzel bir jest yapılıyor ve külüne ping pong, yani masa tenisi masası hediye ediliyor. Böylece kulüp ping-pong kolunu da oluşturma yoluna gidebilirdir.

“SÖZ gazetesi, 03 Mart 1932, syf:5

Lefkoşa Türk Spor Cemiyetinden:

Söz gazetesi Müdürlüğüne

Efendim.

Behiye Beliğ Paşa Hf. (hanımefendi) Cemiyetimize bir Ping Pong (Masa Tenisi) takımı hediye etmiştir. Henüz küçük yaşında bulunan Cemiyetimiz her türlü maddi ve manevî yardıma muhtaçtır. Behiye Hf. (hanımefendi) bu hareketleri ile Cemiyetimizin maddî ve sporun manevî inkişafına yardım etmek hususundaki yüksek emellerini göstermişlerdir.

Bu yüksek duygularından dolayı Cemiyetimiz Behiye H. Efendiye hörmet ve teşekkürlerini beyan eder ve diğer kadın ve erkek vatandaşlarımıza bu yolda misal olacağını kuvvetle ümit ederiz.”

Futbol denilince en önemli araçlardan biri de elbette futbol topudur. Türkçe meali ise (gülüyorum) “Ayak Topu.” Bu öz Türkçeyle bir reklama rastlıyoruz SÖZ gazetesinde.

“SÖZ gazetesi, 03 Mart 1932, syf:6

-reklâm-

AYAK TOPU

Lefkoşa’da kıymetli sanatkârlarımızdan Hüseyin Veçhi Ef. (efendi) çok dayanıklı ve gayet güzel ayak topu imal etmektedir. Avrupa’dan getirtilen futbollara her cihetle faik (üstün) olan bu ayak toplarını bütün muallimlere ve sporcularımıza tavsiye ederiz.”

10 Mart 1932 tarihli SÖZ gazetesinin nüshasında Adana’dan “Seyhan futbol kulübünün” Kıbrıs’a maç yapmak için geleceğiyle ilgili bir habere rastlıyorum. Haberi takip ederek sadece bu konuyla ilgili ayrıca bir yazıyı kaleme almayı planladığım için bu konudaki haberleri başka bir dosyaya aktarıyorum.

Söz konusu tarihli gazetede yine daireler arası futbol karşılaşmalarına rastlıyoruz. Elbette bunun yanında bir de Türk Lisesi-Ermeni kulübünün karşılaşması vardı.

“SÖZ gazetesi, 10 Mart 1932, syf:4

.....

Spor- Mart’ın altıncı pazar günü hısar altında Vali Haz.le (hazretleri) Hükûmet erkân ve rüesasının (amirlerinin) huzuru ile bir futbol maçı oynanmıştır. Oyun Polis ve Sıhhiye daireleri arasında olmuştur. Sıhhiyeliler cidden pek güzel oyun oynamışlar fakat kendilerinden daha kuvvetli ve daha itmanlı oldukları anlaşılan polis efradına 2 gol ile mağlup olmuşlardır.

Ayni günde Türk Lisesi timi ile Ermeni timi arasında bir maç oynanmıştır. Her iki tim de takdire şayan bir tarzda oynadılar ve berabere kaldılar.

Bu hesapça Polis timi lig maçlarında birinciliği kazanmış oluyor.

Polis timi önümüzdeki pazar günü Tapu timi ile karşılaşacaktır. Bu maçta da gelip gelirse –ki geleceği muhakkak görünüyor- Polis timi mutlak surette birincilik kupasını cebine koymuş ve bunun şerefli tacını başına geçirmiş demektir.

Gençler için çok faydalı bir idman ve halk için pek nezih bir eğlence teşkil eden bu oyunları tertip ve idare eden daire reisleri takdire lâyıktır.

Bunlar arasında en ziyade alâkadar olması lâzım gelen Maarif Dairesi bütün bu tertibata lâkayıt kalmış ve kopan velveleli huralara kulaklarını kapamıştır!”