Futbolumuzdan Haberler-1931-(2)

Ve 8 Ocak 1931 tarihli SÖZ gazetemizde “Bir Reca” başlıklı yazı içerisinde yer alan öneri, Lefkoşa Türk Spor Cemiyeti tarafından kabul görmüş ve Mart ayında gazeteden ilgili sporseverlere duyuruluyordu.

“SÖZ Gazetesi, 19 Mart 1931, syf:4

Bayram Sporları

Lefkoşa Türk Spor Cemiyeti tarafından

BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜ

Cemiyetin yeni tarlasında icra edilecektir.

İştirak etmek isteyen kimseler kâtibi fahriye müracaat etsinler.

Kayıt muamelesi 15 Nisan’a kadardır.”

Bu kısacık duyuruda Cemiyet’in yani kulübün bir de arazisinden bahsediliyor. Etkinlikle ilgili haberi biraz sonra okuduğumuz zaman görülecektir ki bu arazi Lefkoşa’nın “Tabakhane” bölgesinde yer almaktaydı. Tabakhaneler eski Lefkoşa’nın Mağusa Kapısı surlarına yakın yerde yer alıyordu. Kısaca, Surlariçi’nin doğu bölgesinde. Bu bölgedeki bir araziyi kiralamış Lefkoşa Türk Spor Cemiyeti. Arazi, etkinlikleriçin temizlenmiş, organizasyon tamamlanmıştı...

“SÖZ Gazetesi, 23 Nisan 1931, syf:4

Bayram Eğlenceleri

Memnunuiyetle görüyoruz ki Lefkoşa Türk Spor Cemiyeti faaliyetlerini artırmış ve gençlerimizin idman ihtiyacını tatmine çalışırken resmi günlerimizde halkı eğlendirmek için tertibat almıştır.

Cemiyet bu maksat için Tabakhane yolu üstünde kiraladığı tarlayı tesviye etmiş her nevi sporlara müsait bir hale getirmiştir. Bayramın ikinci günü gençlerimiz bu sahada muhtelif oyunlar tertip edecek ve zengin bir programla hepimizi memnun edecek eğlenceler yapacaktır.

Oyunlarda muvaffak olacak gençlere mükâfatlar tedarik edilmiş ve bunların bir kısmı kulüpler ve ileri gelen kimseler tarafından hediye edilmiştir.

Türk gençleri bu kıymetli kupaları ve madalyaları kazanmak ve binlerce seyircinin alkışlarını toplamak için her gün idman yapıyorlar.

Cemiyeti attığı bu yeni adımdan takdir ederken ahalinin de bu teşebbüslere kıymet vermeleri lüzumunu arzeder ve oyun mahallini ziyaret etmelerini tavsiye ederiz.”

Ve beklelen etkinlik günü gelmiş, özellikle atletizm dallarında halkımızı eğlendirecek mutlu kılacak birçok yarışma düzenlenmiş. Haberden de anlaşılacağı gibi yoğun bir ilginin gösterildiği Bayram spor etkinliğine Türkiye Cumhuriyet’inin Kıbrıs Konolosu ve eşi de teşrif etmişler.

“SÖZ Gazetesi, 07 Mayıs 1931, syf:5

Sporcularımız İyi Gidiyor

L.T.Spor Cemiyeti Bayramda çok eğlenceli oyunlar tertip etti ve oyun sahasına toplanan yüzlerce halk gençlerimizin nizam ve intizam dairesinde cereyan eden oyunlarını görerek çok sevnmişlerdir.

Demek halkın bağrından kopan her Türk çocuğu yolunu buluyor ve kendine mensup olanlara ne suretle muamele edeceğini biliyor.

Oyun meydanına çadırlar kurulmuş ve münasip bir direğe güzel ve sevimli bayrağımız çekilmişti.

Oyunlara bir çok ecnebiler de gelmiş ve Cemiyet azası tarafından istikbal edilerek yerleri gösterilmiştir.

Benliğimizi sezdiren ve kendimizi kendimize getiren bu hal pek ziyade takdire lâyıktır ve bunun her zaman böyle olmasını temenni ederiz.

Lise bandosu oyun sahasına getirilmiş ve aralıkta millî parçalar çalınmıştır.

Türkiye Konsolusu muhterem Celal Bf. (Beyefendi) ile refikası Hf.(Hanımefendi) oyun mahallini teşrifleri esnasında Türk marşı çalındı ve alkışlarla selâmlandılar.

Oyunlar bittikten sonra Cemiyet kâtibi Nafi B.(Bey) tarafından vuku bulan davet üzerine Konsolos Celal Beyin refikası Hf.(Hanımefendi) mükâfatları sahiplerine vermek zahmetini lütfen kabul etmiş ve masa başına geçmişlerdir.

Mükâfatlar tevzi edildikten sonra Cemiyet kâtibinin işareti üzerine Madam Celal şerefine üç alkış yapılmış ve buna mukabele olmak üzere Konsolos Bey ayağa kalkarak yaşasın Türk gençliği temennisi ile memnuniyetlerini izhar eylemişlerdir.

Sporcularımızdan birinci gelenlerin isimlerini dercediyoruz (yayınlıyoruz):

Sporlar

100 Yarda: 1) H.Cavit, 2) M. Alâettin. Gülle: 1) H. Cavit, 2) M. Enver. 200 Yarda: 1) H. Cavit,

2) M. Alâettin. Yarım mil: 1) A. Kemal, 2) M. Niyazi. Bir adım: 1) M. Alâettin, 2) M. Kâzım

440 Yarda: 1) A. Nihat, 2) M. Alâettin. Bir mil: 1) H. Orhan, 2) A. Kemal. Yülsek Atlama: 1) A. Faik, 2) M. Alâettin. 3 Mil: 1) M. Salih, 2) M.Kemal. Bisiklet Koşusu 10 Mil: 1) Hüseyin, 2) M. Kemal. Mantalı koşu: 1)M. Niyazi, 2)M. Fuat. Menzilli koşu: 1)H. Cavit, 2)M. Niyazi.”