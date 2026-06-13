Elektrik direğinde çalışma yaparken dengesini kaybedip düştü, ağır yaralandı
Tatlısu'da, dün elektrik hattı çekimi yapıldığı sırada, elektrik direği üzerinde çalışan 37 yaşındaki Tahir Adeel, dengesini kaybederek yaklaşık 9 metre yükseklikten zemine düşmesi sonucu ağır şekilde yaralandı.
A+A-
Tatlısu– 3’üncü yol kavşağı arasında, dün bir firma tarafından elektrik hattı çekimi yapıldığı sırada, elektrik direği üzerinde çalışan 37 yaşındaki Tahir Adeel, dengesini kaybederek yaklaşık 9 metre yükseklikten zemine düşmesi sonucu ağır şekilde yaralandı.
Adael, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan ameliyatın ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.
Bu haber toplam 257 defa okunmuştur