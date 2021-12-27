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27 Aralık 2021
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Editörün Notu
Mağusa Anıları
Ruhun Altını
No land’s human
Güneyde istihdamlar başlıyor: 130 Kıbrıslı Türk mülakata çağrıldı
Vakıf Malları ve Maraş ile İlgili Karmaşa
Üst Komite’den aşı takvimine Omicron güncellemesi
Utanç
Lefkoşa
18 °C
Gaile 488. Sayısı Dergisi
Editörün Notu
Maraş, artık kapalı, bilinmezler ve belirsizliklerle dolu bir kutu değil. Kulak verirseniz, orada olan bitenlerle ilgili çok şey anlatılacak size.
Mağusa Anıları
Ruhun Altını
Ne zaman Mağusa’yı ziyaret etsem, ne zaman zihnim o ışığı ilk kez gördüğüm güzel kente seyahat etse, öfke ortadan kayboluyor.
No land’s human
Vakıf Malları ve Maraş ile İlgili Karmaşa
Eğer Maraş vakıf malıysa neden Rumlara defalarca önerildi? Ayrıca Maraş’ın vakıf malı olduğu 1970’lerden itibaren biliniyorsaydı, Maraş bölgesindeki vakıf malları neden yağmalandı?
Utanç
Maraş: Bitmeyen Utancın Güncesi
Kapalı Maraş bölgesi, Kıbrıs'ta Türkiye ve Kıbrıslı Türklerin siyasi tutkularındaki çaresizliğinin önemli bir dışavurumunu temsil eder.
Eve - Maraş’a - Dönüş
Acı piyasasının yeni natürmortu: Maraş
Bu yazı, içine sürüklendiğimiz acı piyasasının yeni malı olmak istemeyenler için Auschwitz, Pripyat ve Maraş üçbucağının bir okumasıdır. Karanlık turizmin son durağı olmayı reddedenler için barış inşası yakarışıdır.
Hayatımız Gergin Bir İp