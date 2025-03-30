Demirhan'da hırsızlık: 2 kişi hakkında yasal işlem

Demirhan’daki bir süpermarkette 26 Mart’ta gerçekleşen hırsızlık olayında, toplam değeri bin 313 TL olan kozmetik ürünlerinin, E.S. (K-20) ve B.K.İ. (E-22) isimli şahıslar tarafından çalındığı tespit edildi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, olay dün polisin bilgisine gelirken, yapılan araştırmalar sonucunda bahse konu şahıslar tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.