DAÜ-KAEM Türkiye’de Kadın Araştırmaları Merkezleri Raporu'nda yer aldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi’nin (KAEM) faaliyetleri, “Bilim, Mühendislik ve Teknolojide Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Raporu: Türkiye’de Kadın Araştırma Merkezlerinin Toplumsal Katkısı” başlıklı kitapta yer aldı.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de kadın araştırmaları alanında yürütülen çalışmaların ele alındığı kitapta, Türkiye genelinde faaliyet gösteren 128 kadın araştırma merkezinin toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınların güçlenmesi ve disiplinler arası akademik çalışmalara yönelik katkıları değerlendirildi.

Kitapta yer alan DAÜ-KAEM’e ilişkin içeriklerin hazırlanmasına, Merkez Başkanı Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen ile Aleyna Mutlu Alkaşi katkı sağladı.

DAÜ-KAEM Başkanı Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen, konuya ilişkin açıklamasında, söz konusu yayında yer almanın merkez açısından önemli bir akademik görünürlük sağladığını belirtti.

Kadın araştırmaları alanında yürütülen çalışmaların ulusal ve uluslararası düzeyde paylaşılmasının önemine işaret eden Erbilen, bu tür yayınların bilgi ve deneyim paylaşımına katkı sunduğunu kaydetti.