Gözler CTP PM'de

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi önemli bir karar için saat 20’de Hidden Garden'da toplandı.

CTP, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz nedeniyle Cumhuriyeti Meclisi’nde yapması planlanan konuşmaya katılıp katılmayacağını karara bağlayacak.

CTP Parti Meclisi toplantısı sonrasında karar açıklanması bekleniyor. YENİDÜZEN gelişmeleri izliyor.

Erdoğan’ın Meclis oturumuna katılarak bir konuşma yapacağı söylenirken, bu toplantıda milletvekillerine herhangi bir söz hakkı verilmeyeceği de iddia edilmişti.

Meclis toplantısı ile ilgili henüz resmi bir açıklama olmadı.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ise dün akşam Parti Meclis’inde Erdoğan’ın katılacağı Meclis oturumuna katılmayacağı yönünde karar üretmişti.

Toplantı devam ediyor

CTP Parti Meclisi üyeleri söz alarak, partinin tavrının ne olacağı yönünde görüşlerini açıklıyor.

Detaylı açıklama yarın yapılacak

YENİDÜZEN'in elde ettiği bilgilere göre gerekçeli ve detaylı karar yarın açıklanacak. Toplantıdan sonra açıklama yapılıp yapılmayacağı ise bilinmiyor.

PM üyeleri için özel izin alındı

Öte yandan toplantıya katılan PM üyeleri için toplantının uzaması durumunda gece 12'den sonra eve dönmeleri için özel izin alındı.

Ayrıntılar gelecek...