Ayıp nedir?

“Toplumun ahlak kurallarına aykırı olan, utanılacak durum veya davranıştır…”

-*-*-

Aymazlık nedir?

“Çevresinde olup bitenlerin farkına varamama durumu, aymaza yakışacak durum; dalgı, uyku, gafillik, gaflet, gaflet uykusudur…”

-*-*-

Beceriksizlik nedir?

“… aciz, âcizlik, maharetsizliktir…”

-*-*-

Utanmazlık nedir?

“Utanmaz olma durumu; arlanmazlık, sıkılmazlık, yırtıklık, yüzsüzlüktür…”

-*-*-

İşgal nedir?

“Bir yeri ele geçirmedir…”

-*-*-

İstila nedir?

“Bir ülkeyi silah gücüyle ele geçirmedir…”

-*-*-

Sömürge nedir?

“Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında egemenlik kurarak yönettiği ekonomik veya siyasal çıkarlar sağladığı ülke, sömürülen ülke; müstemleke, kolonidir.”

-*-*-

Peki, son bir soru:

“Dünkü diyalog gazetesinin manşetindeki habere göre, bir Rum iş insanı, 8 bin ton mandalinamızı almak istemiş… Kendisine, ‘kesim yapacak işçimiz yok’ denmiş. Gitmiş Güney Kıbrıs’tan 9 işçi getirmiş. Polis, o 9 işçiyi tutuklayıp hapse atmış. Yasadışı çalışıyorlar falan denmiş… Bu yaşananlara ne denir?”

-*-*-

Ayıp denir…

Aymazlık denir…

Utanmazlık denir…

Beceriksizlik denir…

İşgal denir…

İstila denir…

Sömürgecilik denir…

-*-*-

Ve hepsinden öteye, narenciyemizi, mandalinamızı Türkiye’nin uyguladığı anlamsız ve kabul edilemez ambargo sonrası ne yapacağımız yönünde kara kara düşünürken bu yaşadığımızın üzerine koskocaman bir de “brüyoooo” çekilir!

İrlanda’ya bakalım, göbek atalım!

Kuzey İrlanda’da “mümkün değil, imkansızdır” denilen oldu ve İngiliz yanlısı DUP, İrlanda yanlısı Sinn Féin’den bir kişinin Kuzey İrlanda’nın Başbakanı veya Birinci Bakanı olmasına yeşil ışık yaktı.

-*-*-

Sinn Féin, Kuzey İrlanda’nın, İrlanda Cumhuriyeti ile birliğini savunuyor…

Demokratik Birlik Partisi (DUP) ise Kuzey İrlanda’nın, Birleşik Krallık’ın parçası olarak devamından yana…

-*-*-

Bu iki siyasi partinin işbirliği; EOKA ile TMT’nin koalisyon kurması gibi düşünülebilir!

-*-*-

Şimdi Kuzey İrlanda’da Birinci Bakanlığa Sinn Féin’den Michelle O'Neill adlı kadın siyasetçi getirilecek…

Dört partili bir koalisyon Kuzey İrlanda’yı yönetecek…

-*-*-

Ve burada en büyük tartışma konusu, Brexit öncesi İrlanda Cumhuriyeti ile tüm kişi ve malların geçişinin çok kolay ama Brexit sonrası çok karmaşık hale gelmesi…

Yeni hükümeti, bu konu zorlayacak mı, birlikte göreceğiz…

-*-*-

Ayrıca, İrlanda Cumhuriyeti tarafında da, bu kez Dublin merkezli Sinn Féin’in iktidarı söz konusu…

İki İrlanda’nın yeniden birleşmesi için, Kuzey’de ve Güney’deki iki Sinn Féin, başarılı olacak mı?

İzleyeceğiz!

-*-*-

Efendim, İrlanda bizim neyimize?

Öyle demeyin!

Çünkü her şey Kuzey İrlanda ve Kuzey İrlandalılar için diyerek dörtlü bir koalisyona gidiliyor ve bu koalisyonun başına da Sinn Féin’den birinin getiriliyor olması; Kıbrıs’ta kesinlikle incelenip düşünülmesi gereken bir gelişmedir!

-*-*-

Amacım, “İrlanda’ya bakalım ve göbek atalım değildir” demek istiyorum!

Ders çıkaralım!

Konu ülkemizin, Ada’nın, Kıbrıs’ın ve Kıbrıslıyım diyenlerin geleceğiyse; bir olalım diyorum!

Yazıklar olsun!

Abartıldığı kadar yağış olmadı…

Ama güzel yağdı…

Bu satırları yazmaya çalıştığım dün öğleden sonra da Lefkoşa’da hala ara ara çiseliyordu…

-*-*-

Yağmur berekettir, bolluktur…

Evet, Dünya’nın en modern altyapısına sahip, en gelişmiş ülkelerinde de bazen doğaya karşı koyamazsınız…

Seller her yerde olur!

-*-*-

Ama KKTC’de iki damla düşsün; herkesi bir korku, bir telaş alır…

Hükümet üyeleri derhal arazidedir…

Vatandaşımızın yanındayız havası estirilir…

Cumhurbaşkanı kesin oralardadır…

Akşam gidemediyse, sabah mutlaka ziyaret edecek bir iki sel mağduru bulur…

Mesele oy avcılığına da çevrilir, çok umurları olduğundan değildir bu gidişler, ziyaretler…

-*-*-

Neyse!

2 damla yağışta korkuyor olmamızın sebebi, alt yapı eksikliğidir…

Sadece selden korkuyor olmak da değildir heyecanımıza heyecan katar!

Yağmur yağar, herkes tetiktedir; elektrik kesildi mi kesilmedi mi?

Sanal alemde, “oh be bu kadar yağdı ama hala kesilmedi” mesajları paylaşılır!

Yağmur yağar, herkesin gözü telefoncuğunda, bilgisayarcığındadır…

İnternet hala kesilmemiş!

Oh be!

-*-*-

Hiç sevmedik bu ülkeyi!

Kimse sevmedi!

Kimisi Kuzey’den geldi, ganimeti götürdü; kimisi Güney’den geldi, ganimeti götürdü!

Hala derdimiz aynı ganimettir!

-*-*-

Tıpkı narenciyede, patateste, turizmde, üniversite sektöründe yaşadığımız gibi!

Hep lafazanlık, hep gofdorozluk, hep övünme, hep hırsızlık, hep rüşvet, hep yalan!

Ve üstüne bol bayraklı, yüksek volyum ezanlı hamaset!

-*-*-

Geçtim nüfusun bilinmemesini, plansızlığı, yer altı sularının hoyratça tüketilişini, elektriğin artık yetmediğini, doğanın mahvedildiğini…

Yağmurun bereketine sevinemeyen bir toplum haline getirildik…

Yazıklar olsun!

İngiltere’deki Kıbrıslı Türk sol hareketin çok önemli neferlerinden biri, Luricinalı Mustafa Denizer amcamızdır… Denizer amca, çok sıkı bir CTP’lidir…Denizer amcamız, 21 Ocak 2024 tarihinde çok sevgili eşi Çelen ablamızı kaybetti… 1 Şubat 2024 günü yani bugün, bizim Çelen abla diye bildiğimiz Fatma Çelen İbrahim Djoulli’yi anma programı gerçekleştirilecek… İngiltere’ye, tüm aileye ve sevenlerine saygılarımızı ve başsağlığı dileklerimizi gönderiyoruz…