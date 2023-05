Bizim 80’lerrr-Tina Turner

Bazı şarkılar var ki, anılarınızın depreşmesine neden olup, o günlere ve o yaşanmışlıklara size yolculuk ettirir.

Tina Turner’ın “What’s Love Got To do With It” şarkısı da bu anlamda beni geçmişe, ‘80’li yılların başına götürendir. Peki niye ‘80’ler diyerek sadece Tina Turner’ı ele aldım? Elbette o muhteşem döneme damsagını vuran ve bizlerdeki anıları canlandıran nice şarkılar, sanatçılar-gruplar vardır. Ama geçtiğimiz 24 Mayıs 2023 tarihinde Tina’nın vefat haberi, haber sitelerine düşünce böylesi bir anı-yazıyı bana yazdırtan neden oluverdi.

Peki 1983 yılında “What’s Love Got To do With It” parçasıyla deyimi yerindeyse “yeniden doğan” Tina Turner’ı bana kim tanıtmıştı, kim Tina’dan haberim olmasını sağlamıştı, bunu biraz sonra anlatırım. Ama önce bilmeyenlere, unutanlara yeniden Tina Turner’ın yaşamından bir kesit verelim:

“Tina Turner, Amerikalı şarkıcı, müzisyen, dansçı, oyuncu, yazar ve moda ikonudur. Gerçek adı Annie Mae Bullock olan Tina Turner, 26 Kasım 1939'da ABD'de doğdu. St. Louise'deki gece kulüplerinde şarkı söyleyen Tina Turner evlendiği gitarist Ike Turner tarafından keşfedilmiş. 1956'da Ike Turner'ın grubuna geri vokal olarak katılmasıyla başlayan ilişkileri evlilikle devam etti. Ama Ike'ın irrasyonel davranışlarından dolayı evlilikleri 1975'te son buldu. 1975 ile 1983 arasında kariyeri epey donuk geçen şarkıcı, 1983'te plak şirketini değiştirerek Capitol ile anlaştı. Al Green'in "Let's Stay Together" parçasını söyleyen Tina Turner bu parçayla İngiltere Top 10'e girmeyi başardı.

"What's Love Got to With It" parçası İngiltere listelerinde 3 numara olurken Amerika'da liste başı oldu. Bu parçanın yer aldığı albümle En İyi Albüm ve En İyi Kadın Pop Vokal dalında 2 Grammy ödülü kazandı. 1984'te Turner "Mad Max Beyond The Thunderdome" filminde oynamayı kabul etti. Turner'ın bir sonraki hiti "We Don't Need Another Hero" parçası da aynı filmde kullanıldı. Ertesi yıl Mick Jagger ile yardım amaçlı olarak bir düet yapan Turner dünya çapında üne kavuştu. Zor bir çocukluk ve gençlik yaşamış olduğunu her fırsatta dile getiren şarkıcının 1985'te yazılan otobiyografisi 1993 yılında ona dünya çapında ün getiren parçası "What's Love Got to Do With It" adıyla film yapıldı. 1995 yılında Tina Turner, James Bond filmi "Golden Eye"da filmle aynı adı taşıyan parçayı seslendirdi. Eros Ramazzotti ile 1998 yılında Münih'te düet yaptı. 2013 yılında İsviçre vatandaşlığına geçti, ardından Amerikan vatandaşlığından ayrıldı. İsviçre vatandaşlığına geçen sanatçı 24 Mayıs 2023'te yerleştiği Küsnacht, İsviçre'de 83 yaşında öldü.(vikipedia)”

'80’li yıllarda 20’li yaşları yaşayan şanslılardan biri olarak, herkesin dediği gibi “’80’ler bir başkaydı.” Kıyafetlerden tutunuz da, saç modellerine, takılara, müziklere ve eğlence biçimlerine kadar çok farkı ve renkli bir dönemdi. Hele ki bizleri müzik açısından yakından etkileyen İngiltere’nin “Top Of The Pops” programında listeye giren şarkıların anında bizim diskoteklere de düşmesi muhteşemdi. Tina Turner’ın “What's Love Got To Do With It" parçası da Top-20’e girmiş ama bizim belleğimize ve Girne diskoteklerine daha tam düşmemişti.

İşte o yıllarda İskoç bir arkadaşım bana Tina Turner’ın 16. Solo albümünün kasetini hediye etmişti. Tek kelimeyle albüme, Tina Turner’a vurulmuştum. Ardından zaten diskoteklerde de çalmaya başladı. Zaten bizim diskoteklerin müzikal yelpazesi çok genişti. Öyle sadece günün popüler şarkılarıyla yol almıyorlardı. Mesela bir Bob Marley & Wailers’den başlar, David Bowie’ye, Kiss, Pink Floyd gibi farklı türlerden müzikleri de bir gece içerisinde dinleyebilirdiniz. Hepsi kabulümüzdü...

O kaseti dinledikçe bu kez Tina Turner’ın albümlerinin peşine düştüm. Sadece kendisinin yaptığı solo albümlerden bahsetmiyorum, ayrıldığı kocası, müzisyen Ike Turner ile gerçekleştirdiği çalışmaları da arşivime kattım.

Tabii Tina’ya hayran olanlar bu kez beyaz perdede yer alan müthiş bazı filmleri de belleğine yerleştirmeye başladı. Çünkü Tina Turner bu filmlerde de boy göstermiş, şarkılarıyla filme apayrı bir değer katmıştı. Mesela, 1984 yapımı "Mad Max Beyond The Thunderdome" filmi. Mel Gibson ile başrolü paylaşmıştı. Bugün bile izlenirliğini koruyan filmlerden biri. Turner'ın bir sonraki hiti "We Don't Need Another Hero" parçası da bu filmde kullanılan müziklerden biriydi.

1995 yılında Tina Turner, James Bond filmi "Golden Eye"da filmle aynı adı taşıyan parçayı da seslendirmişti.

Diyeceğim o ki, Tina Turner gerçekten mükemmel bir sanatçıydı. Bizim ‘80’li yıllara damgasını vuranların başında geliyor. Bu vesileyle kendisine “Bizim ‘80’lerr” yazımızda yer vermek istedim.