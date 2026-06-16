Bilbay Eminoğlu yaşamını yitirdi
Bir süredir Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi gören gazeteci Bilbay Eminoğlu yaşamını yitirdi.
A+A-
Bir süredir Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi gören gazeteci Bilbay Eminoğlu yaşamını yitirdi.
Gıynık Gazetesi'nin haberine göre Eminoğlu bugün 00.15 sıralarında hayata veda etti.
Eminoğlu'nun cenazesiyle ilgili bilgiler ilerleyen süreçte ailesi tarafından paylaşılacak.
Bu haber toplam 498 defa okunmuştur