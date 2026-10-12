Alkollü mama skandalında ilk duruşma bugün

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde, Ekim 2024’te 7 bebeğin mamasına su yerine yanlışlıkla saf etil alkol karıştırılması sonucu 20 günlük Mihrimah bebeğin yaşamını yitirmesiyle ilgili ilk duruşma bugün başlıyor.

Olayla ilgili “Tedbirsizlik ve ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlamasıyla tutuklandıktan sonra teminata bağlanan hemşireler Ç.S., K.Y., G.K.A., A.D. ve M.A. bugün mahkemeye çıkarılacak.