Akaryakıt ürünlerinde beklenen zam Resmi Gazete’de

20.11.2025 Tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan pompa fiyatları:

95 OKTAN BENZİN: 2 TL ZAMLA YENİ FİYAT 46,12 TL

98 OKTAN BENZİN: 2 TL ZAMLA YENİ FİYAT 47,12 TL

EURODİZEL: 1 TL ZAMLA YENİ FİYAT 45,25 TL

GAZYAĞI: 0,46 TL ZAMLA YENİ FİYAT 44,06 TL

KAMU MALİYESİ KASASINA GİREN FİF'te LT. BAŞINA +/- FARK:

95 OKTAN: 71,67 KURUŞ ARTIŞ

98 OKTAN BENZİN: 71,30 KURUŞ ARTIŞ

EURODİZEL: 35,23 KURUŞ ARTIŞ

GAZYAĞI: 32,88 AZALIŞ

SONUÇ: Yarın itibariyle yürürlüğe girecek olan pompa ve yeni FİF rakamlarına göre BENZİNLER'E gelen 2 TL'lik zammın 71 kuruşu maliyenin FİF'i artırmasından kaynaklıdır. Yani akaryakıtın CİF fiyatı ve kurdan kaynaklı değildir.

EURODİZEL'e gelen 1 TL'lik zammın 35 kuruşu maliyenin kasasına girecek olan FİF artışıdır.

GAZYAĞIN'da ise kamu maliyesi daha önce LT. başına almış olduğu FİF'i 32,88 kuruş azaltmıştır. Muhtemelen önümüzün kış olması ve gazyağının da ISINMADA alternatif yakıt olması ve REEL sektörde kullanılmasından dolayıdır.

31 EKİM 2025 TARİHİNDE AKARYAKIT FİYATLARINA YAPILAN 3,5 TL ZAMLA İLGİLİ AŞAĞIDAKİ YAZIYI YAZMIŞTIM. OKUMA FIRSATI BULAMAYANLAR OKUYABİLİR.

https://www.yeniduzen.com/akaryakita-yapilan-zam-gerekli...

Bugün yapılan zamla ilgili söyleyeceklerim 31 Ekim tarihinde Yenidüzen gazetesinde yayınlanan yazımda yapmış olduğumu eleştiri ve tesbitler,

BUGÜN YARINDAN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE BENZİN ve EURODİZEL'de ARTIRILAN FİF İÇİNDE GEÇERLİDİR.

En azından FİF'İ öteleyebilirdiniz. Çünkü akaryakıta yapılan bu zam nedeniyle ülkede iğneden ipliğe zam gelecektir. Hem de akaryakıta yapılan zam oranında da değil çarpan etkisiyle daha yüksek olacaktır. Kamu maliyesi de enflasyonu tetikleyecek bu zamlar nedeniyle,

1 OCAK 2026 İTİBARİYLE MAAŞ NİTELİKLİ TÜM TRANSFER GİDERLERİ EŞEL MOBİL NEDENİYLE ARTACAKTIR.

Açıkçası bunu göremeyen, önemsemeyen ne bir Ekonomi bakanlığı ne de Maliye Bakanlığı düşünemiyorum!

Bu noktada Ekim ayında İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ve kimsenin içine sindiremediği, kabul edemediği gibi Kasım ve Aralık aylarında da müstesna enflasyon oranlarının açıklanması sürpriz olmayacaktır diye düşünüyorum.

ENFLASYONA BULDUKLARI ÇÖZÜM BU OLSA GEREK!!!!!

Ocak ayında yasa gereği maaşlara satın alma gücünü koruma adına yapılacak maaş düzenlemesinde de herhalde MALİYE BAKANLIĞI bir güzellik düşünüyor gibi geliyor bana!!!!

GRAFİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Grafikten görüldüğü üzere başlangıç tarihini 1 KASIM 2024 alarak son 1 yılda BRENT PETROL NERDEN NEREYE GELDİ? 95 OKTAN BENZİN'İN FİYATI NERDEN NEREYE GELDİ? GÖRMEK İSTEDİM...

SONUÇ: BRENT PETROL (Forexten aldığım fiyatlar olup grafiğin veri tablosunda her ayın ilk pazartesi rakamlarıdır) O tarihlerdeki 95 oktan benzin fiyatları da veri tablomuzdadır.

BRENT PETROL 1 KASIM 2024 - 19 KASIM 2025 DÖNEMİNDE %12,03 DÜŞÜŞLE 72,04 DOLAR'DAN 63,37 DOLARA DÜŞTÜ.

95 OKTAN BENZİN İSE 1 KASIM 2024 - 19 KASIM 2025 DÖNEMİNDE %26,53 ARTIŞLA 36,45 TL'DEN 46,12 TL'YE YÜKSELDİ.

Sesleri duyuyorum DOLAR ARTTI BU ZAMLAR ONDANDIR. Ne yapalım arttıysa hani TL kullanımı bizim şansımızdı. Çok merak edenler bir hesaplasın bakalım, SON1 YILDA BRENT PETROL FİYATI %12,03 DÜŞERKEN POMPA FİYATLARININ %26,53 ARTMASININ ENFLASYONA DİREKT ve dolaylı olarak tüm mal/hizmetlere ÇARPAN ETKİSİYLE YANSIMASI NE KADARDIR?

Enflasyonda meydana gelecek 1 puanlık artışın kamu maliyesinin maaş nitelikli transfer giderlerine getireceği ilave artış ne kadardır? Şahsen sorduğum bu sorularına cevabını biliyorum çok akıllı olduğumdan veya ulema olduğumdan değil bunu Ekonomi ve Maliye Bakanlığındaki yetkililerde biliyorlar.

AMA DEMEK Kİ BİLMEK YETERLİ OLMUYORMUŞ İCRAATTA LAZIM!!!