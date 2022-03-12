Akaryakıt alırken aslında nereye, ne ödüyoruz?

Cenk MUTLUYAKALI

1 litre benzin fiyatının bileşenlerini öğrenmek istedik, bilgi için Akaryakıt Birimi’ni aradık. Akaryakıt Birim Sorumlusu Mehmet Coşkun, Müsteşar Şahap Aşıkoğlu’yla görüşeceğini söyledi, daha sonra O’nun da Bakan’dan onay beklediğini açıkladı: “Bakan’dan onay bekleniyor. Bilgi veremeyiz”

Her litre benzin ya da Euro Dizel için nerelere ödeme yapıyoruz?



İthalatçı Payı 0.17 krş.



Turizm Teşvik Fonu

Tarım Sigortası Fonu (ED)

Rıhtım Harcı

Belediye Tartı Ücreti

Gümrük Vergisi

Nakliye Bedeli



Fiyat İstikrar Fonu 0.63 krş.

Bayi Kârı | İstasyon % 14.50

KDV % 10



Akaryakıta ek vergi mi geldi? – Soruyoruz!



Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili “şeffaflık” istiyoruz. Bu rakamlar gerçek mi yoksa başka bir hesap mı var? Veri almak için aradığımız telefonlar yüzümüze kapanıyor. Bilgi istiyoruz! Sadece bilgi! Çünkü son zamlardan sonra insanlar evinden çıkmaya korkuyor. “İşimize nasıl gideceğiz” diye düşünüyor çalışanlar... Toplu ulaşımın durumu malum!



Adanın güneyi ya da Avrupa ile kıyas yapılıyor. Bu kıyasın içerisinde “alım gücü” yok? Bir Kıbrıslı Rum ya da Avrupalı, maaşıyla kaç litre benzin alabiliyor, bir Kıbrıslı Türk ne kadar?



Türk Lirası’na mahkum edilmiş hayatlarımızda “yokluk” büyüyor.



Benzin ve mazota peş peşe gelen zamların ardından özellikle dar gelirli ve yoksullar açısından tam bir yıkım yaşanıyor; tarımla uğraşanlar bu hesabın içerisinden çıkamıyor, esnaf ve sanayici ve turizmci isyan ediyor.

Önce elektrik! Sonra akaryakıt! Üzerine olağanüstü pahalılık!

İrade ve demokrasiyle birlikte yaşam kalitesi de savruluyor.

Benzin ve dizelde bileşenler nedir?

Bakanlık bu bilgiyi niye paylaşmıyor, eldeki verilerin paylaşılmasına neden izin vermiyor; akaryakıtta yapılan son artışta hangi veriler dikkatte alındı, paramızı nereye ödüyoruz?

“Devlet sırrı” değilse eğer açıklama istiyoruz.

Son 1 yılda artış oranları % 200’ü aşmıştır.

Litresi 12 TL’ye alınıyor, 18.75’e satılıyor.



Akdeniz Borsasında Akaryakıt