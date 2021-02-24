3 bin üründen oluşan hijyen yardım paketleri bağışlandı

Ramadan Cemil İşletmeleri, 6 ilçede dağıtılmak üzere 3 bin üründen oluşan hijyen yardım paketleri bağışında bulundu.

Covid 19 salgının yarattığı ekonomik sıkıntılardan etkilenen ihtiyaçlı vatandaşlara yönelik yardımlar, ülkenin dört bir yanında devam ediyor. İş insanları ve yardımsever vatandaşların ihtiyaçlı vatandaşlara yönelik gıda ve hijyen paketi dağıtımları, belediyeler aracılığıyla, vatandaşlara ulaştırılıyor. Bugünde Ramadan Cemil İşletmeleri, 6 ilçede dağıtılmak üzere 3bin üründen oluşan hijyen yardım paketi bağışında bulundu.

Girne Belediyesi’nde düzenlenen sembolik törene Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Ramadan Cemil İşletmeleri Direktörü Işın Ramadan Cemil, Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Mağusa Belediyesi temsilcileri, Ramadan Cemil İşletmeleri yöneticileri katıldı.

Yardım paketlerinin dağıtımını gerçekleştirecek belediyelere teşekkür eden Işın Ramadan Cemil, yardımların en iyi şekilde yerini bulacağına inancının tam olduğunu vurguladı.

Toplumun ruhunda var olan yardımlaşma ve dayanışma duygusu yeniden ön plana çıktı

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü yaptığı açıklamada; 2020 Martından beri ülkenin Covid 19 salgını nedeniyle, büyük sorunlarla boğuştuğunu, bu süreçte birçok işyerinin kapandığını, birçok insanın işsiz kaldığını anımsatarak, birçok iş insanı, kurum ve kuruluşun toplumun ruhunda var olan yardımlaşma dayanışma duygusunu yeniden ön plana çıkardığını söyledi.

Ocak ayındaki ikinci kapanma dönemiyle, toplumsal yardımlaşma ihtiyacının yeniden hasıl olduğunu belirten Güngördü, iş insanı kurum kuruluş ve yardımsever vatandaşların yeniden harekete geçtiğini anımsatarak, bugün de ülkenin köklü kuruluşlarından Ramadan Cemil İşletmelerinin, 6 ilçedeki belediyelerde dağıtılmak üzere hijyen paketleri bağışında bulunduğunu kaydetti.