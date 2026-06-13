22 yaşında yaşamını yitiren Altunöz’e otopsi yapıldı
Gönyeli’deki ikametgahında yaşamını yitirmiş şekilde bulunan 22 yaşındaki Berkan Altunöz’e ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapıldı.
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Gönyeli’deki ikametgahında yaşamını yitirmiş şekilde bulunan 22 yaşındaki Berkan Altunöz’e ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapıldı.
Polis Basın Bülteni’ne göre, kan ve doku örnekleri alınan şahsın kesin ölüm sebebi yapılacak ileri tetkikler sonucu belli olacak. Soruşturma devam ediyor.
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