1931 Yılının Kıbrısında RAMAZAN

Eski Basınımızdan ana başlığı altında özellikle 1942 yılı Mart ayında yayın hayatına başlayan Halkın Sesi gazetemizden birçok konu yanında, “Bayramlarla” ilgili haber ve yorumları da sizlerle bu sayfalarımızda paylaşmıştım.

Bugün geçmişe yönelik basındaki haber araştırmalarımızda daha geriye, 1931 yılına gidiyoruz. Kıbrıs Türk Basın Tarihimiz için çok önemli bir yere sahip olan SÖZ gazetemiz, 1931 yılının kaynağını teşkil ediyor bizler için.

1931 yılının Ocak ayına denk gelen Ramazan Bayramının oruç tutma günleri içerisinde söz konusu gazetemizde reklamlardan duyurulara ve Ramazan ayı boyunca ayrıca Bayram günleriyle ilgili etkinliklerle bu yolculuğumuzu gerçekleştireceğiz.

Öncelikle 22 Ocak 1931 tarihli SÖZ gazetesinde yer alan üç küçük duyuruyla başlayalım...

“SÖZ gazetesi, 22 Ocak 1931, syf:4

RAMAZAN

Dünden itibaren mubarek Ramazan ayı hulûletmiş (başlamış) ve bütün İslâm âlemini şenlendirmiştir. SÖZ (gazetesi) bu mubarek rahmet ve gufran (günahları bağışlama) ayını bütün karilerine teprik eder.”

“SÖZ gazetesi, 22 Ocak 1931, syf:4

Ramazan Vaizleri

Haber aldığımıza göre Mısırlızade Necati B. (bey) Hükûmet nezdinde teşebbüsatta bulunmuş ve Ayasofya’da Ramazan günlerinde vaiz bulundurulmak lüzumunu anlatmıştır. Hükûmet bu müracaatı ehemmiyetle nazari itibara alarak bu maksat için Hakkı ve hafız Münir efendilerin vaiz tayin edilmesini ve vaiz vermesini Evkaf idaresine emretmiştir.”

“SÖZ gazetesi, 22 Ocak 1931, syf:4

Kardeş Ocağı

Ramazanın 15’inde Kardeş Ocağı şehrin fakirlerine ayakkabı ve elbise tevzi edecektir. Türk kunduracılar şimdiden müracaatla lüzum görülecek ayakkabıları için fiyat teklif etmeleri reca olunur.”

Ramazan ayı boyunca, yazımızın girişinde belirttiğim gibi gazetede Bayrama yönelik reklamlar da yer almaktaydı. Bunlarda iki tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum...

“SÖZ gazetesi, 22 Ocak 1931, syf:5

-reklâm-

Baf Kasabada

Ramazanlık

Temiz Halep yağı, Küllâç, Ekmek kadaifi, ve sair bakkaliye. Ramazanlığınızın ucuz ve temiz olmasını isteyenler, Kasabada Bakkal Hacı Mehmet ticarethanesine müracaat etsinler.”

“SÖZ gazetesi, 22 Ocak 1931, syf:5

-reklâm-

M. Seyfi Ticarethanesi

Kitap-Kırtasiye-Tuhafiye

Asmaaltı meydanı no. 58-a, 58-b, posta kutusu-252-Lefkoşa Kıbrız

BAYRAMLIK

Gömlek, kıravat, çorap

Hususi Bayram için Avrupa’dan celbettiğimiz gömlekler, kıravatlar, çoraplar piyasanın en sağlam, en kibar, moda ve nefis cinsleridir. Buna rağmen fiatları de pek ucuz ve pek ehvendir. O kadar ki evde ve elde gömlek dikmek fırsatını vermez. Gömleklerimizi görmeden gömlek diktirenler veya alanlar muhakkak keselerine zararları olacaktır.

Bunlardan mada:

Pek muhtelif kokular, Losyonlar, kolonyalar ve esanslar, Mendiller ve ipek mendiller, İpek mendilleri ile birlikte ipek kıravatlar, Repuplik şapkalar, Envai çoraplar, Putralar, kıremler, Pantolon ve çorap askıları, Hanımlara mahsus lâstik kaloşlar, Hanımlara mahsus el çantaları, Hediyelik koku takımları, Lastik bel kayışları, Rok de şımbırlar, Bayramlık çocuklara hediyeler ve oyuncaklar, Hamam takımları ve torları, Saç boyaları, Kuvvet şurupları, Potin badoları vs.

En muhtelif ve her nevi eşya pek ehven fiatlerle toptan ve perakende satılmaktadır.”

Ramazan Bayramıyla ilgili birçok haber yer almaktaydı Mayıs ayı içerisine kadar. Fakat gazetemizdeki sayfamızın müsait ettiği oranda sadece iki Bayram etkinliğini sizlerle paylaşarak konumuzu tamamlamak istiyorum.

Bunlardan biri; Kardeş Ocağı’nın fakir çocuklar yararına düzenlediği rozet takma etkinliği, bir diğeri ise Darülbedayi’nin, yani İstanbul Şehir Tiyatroları’nın temelini oluşturan bu kurumun Lefkoşa’da verdikleri bir tiyatro gösterisiyle ilgilidir.

“SÖZ gazetesi, 12 Şubat 1931, syf:4

Kardeş Ocağı’ndan

Lefkoşa fukara çocukları menfaatına olmak üzre önümüzdeki Bayram’ın birinci günü Rozet tevzi edecek ve ikinci günü akşamı da bir müsamere vereceğiz. Müsamere programımız iki perdelik hissi bir dram ile dört perdelik çok hoş bir komedidir. Muhterem halkımızın bu emri hayre iştirak ve rağbet buyurmalarını istirham ederiz. Biletlerinizi şimdiden tedarik ediniz.

Biletler: Hasan Fahri, terzi Mustafa Naim, Lutfi ve Seyfi Beylerin mağazaları ile Kardeş Ocağı’nda satılmaktadır.”

“SÖZ gazetesi, 19 Şubat 1931, syf:4

Alenî teşekkür

Lefkoşa fakir çocuklarına ayakkabı ve çorap tedariki için açtığımız ianeye iştirak etmek sureti ile semahat gösteren Beliğ Pş.zada (Paşazade), Behiye Hf. (hanımefendi), İslâm İddihar Bankası heyeti müdüranı, Osmanlı Bankası Müdürü M. Jons, Diyauellos tütün fabrikası müdürü M. Pulyas, şehrimiz Belediye Reisi Dr. Derviş, Mrs. Layal ile ismini gizliyen bir İngiliz centılmenine alelnen teşekkür ederiz.

Kardaş Ocağı-Lefkoşa”

“SÖZ gazetesi, 07 Mayıs 1931, syf:5

Tiyatro

Kız Lisesi menfaatına olmak üzere Darülelhan tarafından verilmesi takarrur eden tiyatro ve müsamere Bayramın 3üncü günü gecesi Darülbedayi’nin iştirakiyle Papadapulos tiyatrosunda verilmiştir. Mektepli hanım kızlar M. Nazım Beyi (Nazım Ali İleri ea.) milli parçalar teganni etmişler ve pek ziyade alkışlanmışlardır. Darülelhan’ın mühim erkânından olan Abdülazim Beyle refikası Şivane H.(hanım) tarafından bir iki parça çalınmış ve pek büyük takdirlere mazhar olmuşlardır. Şivane H. sahneye ilk defa çıktığı ve böyle kesif bir kitle huzurunda birinci defa olarak göründüğü halde piyanoyu büyük bir muvaffakiyetle idare etmiştir. Genç ve mes’ut aileyi takdir ve tebrik ederiz. Bayramın birinci günü yine Lise menfaatına rozetler tevzi edilmiş ve otuz liraya yakın bir para temin edilmiştir.”

“SÖZ gazetesi, 07 Mayıs 1931, syf:5

Darülbedayi

Darülbedayi hey’eti şehrimizde fasılasız on temsil verdikten sonra geçen Pazar günkü vaporla memleketlerine avdet eylemişlerdir.”

“SÖZ gazetesi, 07 Mayıs 1931, syf:5

Operet hey’eti

Muhlis Sabahettin Beyin idaresi altında şehrimizi teşrif eden 27 kişilik Operet hey’eti Macik Palasta icrayi san’ât eylemektedir. Türk musikisini bütün ecnebilere sevdiren ve alkışlatan Sabahettin Beyle kıymetli arkadaşlarını takdir ederiz.”