YSK'dan 'su töreni'ne yasak

Yüksek Seçim Kurulu, su için yapılacağı açıklanan töreni seçim yasaklarına aykırı bularak yasakladı.

YSK açıklamasında

"Bugün Geçitköy Barajı'nda yapılması planlanan törenin Cumhurbaşkanlığı seçimi ve halkoylamasının düzen içerisinde yönetimini ve dürüstlüğünü etkileyecek her türlü davranıştan sakınılması zorunluluğunu hatırlatarak nutuk ve demeç verilmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasına karar verildi."

Bu arada devlet televizyonu BRT de Geçitköy'de yapılacağı açıklanan "su törenini" canlı yayınlayacağını duyurmuştu.