Lefkoşa’nın ana caddesini yamalıyorlar, Mağusa’yı başşehre, Girne ve Omorfo’ya bağlayan geçit burası...

“Ana arter” deniyor sanırım.

Bir de “Tören Yolu.”

Şimdi “yamalıyorlar” ya!

Beş gün sonra tanklar geçecek bu yoldan...

Paletler dönecek kızgın asfaltın böğründe!

Bir beş gün sonra soracaklar: Niye çöktü bu asfalt?

YASLI MEVSİMLER

İki mevsim yaşadık, kış oldu, sele dört genç verdik.

Yaz geldi, dalgalara dört can, bir aile.

Mevsimler yaslı buralarda...

Yer, gök, deniz gözü yaşlı...

AF BUYURUNUZ!

Ve “Kayıt dışılıkla mücadele için af çıkarılacak” diyor, Bakan.

İllaki “hatanın affedildiği” yer burası...

Senelerdir bu yöntem yinelendiği için “kaçak” büyüyor.

Kayıt dışılıktan sorumlu olanları ödüllendirmek nasıl bir “mücadele” yöntemidir öyle?

Kurallara uyanlara cezadır bu!

“Biz aptal mıyız” duygusunu uyandırmaktır, kayıtlı insanlara!

Biri “devlet”in (varsa) kayıtlarına baksın da söylesin bakalım, bu kaçıncı af!

Ne oldu?

SUYA HAYALLER

Bakanlar Kurulu toplandı ve tüm otellere 2020 Mayıs’a kadar süre verdi:

Plajlara halkın doğrudan erişimi için düzenleme yapılacak ve bunun tamamlanmaması halinde, ilgili plajın denetimi yerel yönetime devredilecek.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği bu kararı selamladı, Limasol ve Larnaka’daki örnekleri incelemek üzere bir heyetin görevlendirileceğini duyurdu.

Okullarda “yüzme ve ilk yardım eğitimi”nin devreye girmesi için komisyon oluşturuldu.

...

İşte böyle suya hayaller yazıyorum bazen...

ADAY MI?

Akıncı öneri yaptı ya, “ortak komite.”

Kapalı Maraş’ı da konuşurlar belki, Girne’yi nasıl kurtaracağımızı da...

Şaka şaka!

Elbette “doğal gaz” için!

Türkiye’den Çavuşoğlu, önerinin detaylarını paylaştı ve sonrasında ne olacağını!

Sanmayasınız ki ipler Kıbrıs’ta!

Acaba diyorum, seneye seçimlerde aday mı?

Mustafa değil, Mevlüt elbette!

NE DEMİŞTİK!

Gelelim en başa!

Yama tutmuyor demiştik değil mi?

Yırtık coğrafya dikiş de tutmuyor.