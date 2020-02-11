Türkiye-KKTC farkı 657 TL

Dila ŞİMŞEK

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2020 yılının ilk asgari ücretini brüt 3 Bin 600 TL olarak belirlerken, gözler adanın güneyine ve Türkiye’ye çevrildi.

Türkiye’de 2020 yılı için asgari ücret brüt 2 Bin 943 TL olarak belirlendi, Kıbrıs’ın kuzeyi ile arasında 657 TL’lik bir fark yarattı.

Asgari ücrette, Kıbrıs’ın kuzeyi ile Türkiye arasındaki rekor fark 2019 yılındaki 842 TL’yle yaşanırken, şimdiye kadar farkın en ‘aza’ indirgendiği yıl 2018’deki 146 TL’lik fark oldu.

Kıbrıs’ın güneyinde ise, her meslek için geçerli bir ‘asgari ücret’ olmasa da, beceri gerektirmeyen hizmet sektörü, en düşük aylık gelir olarak 870 Euro (5 Bin 733 TL) elde ediyor. Bu rakamla işe başlayan kişilerin, altı ay içerisinde maaşının 924 Euro’ya (6 Bin 87 TL) yükselmesi ise, yasa ile zorunlu tutuluyor.

Resmi verilere göre Türkiye’de 2013 yılında brüt 1021 TL olan asgari ücret 2020 yılı için 2 bin 943 TL olarak belirlenirken, ülkemizde 2013’te 1415 TL olan brüt asgari ücret, bugün 3 Bin 600 TL’ye yükseldi.

KKTC İstatistik Kurumu Başkanı Türel Özer Öksüzoğlu, Aralık ayında yaptığı açıklamada 2019 yılının enflasyon oranının %11,66 olduğunu bildirmişti. Türk basını ise, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ise Aralık ayında, 2019 yılının enflasyonun %11,84 olarak belirlediğini aktardı. Basında yer alan haberlerde, enflasyonun %12 olarak beklendiği, ancak düşüşün olumlu karşılandığı yazıldı.

Buna göre, enflasyon, Türkiye’ye kıyasla KKTC’de %0,18 oranında daha düşük görülüyor.

Kuzey ile Türkiye arasındaki fark…

Türkiye’de 2013 yılında brüt 1021 TL olarak uygulanırken, ülkemizde de brüt 1415 TL olarak belirlenmişti. 2013 yılında 394 TL olan asgari ücret farkı, 2014 yılında 541 TL yükselerek Türkiye ile kuzey arasındaki farkı iyice açmıştı. 2019’da ise 842 TL’lik büyük fark rekor kırmıştı. Şimdi Türkiye’de brüt 2943 TL olarak belirlenen asgari ücret ülkemizde brüt 3600 TL olarak kazanılırken, aradaki fark ise 657 TL’ye düştü.

Asgari ücrette, Kıbrıs’ın kuzeyi ile Türkiye arasındaki rekor fark 2019 yılındaki 842 TL’yle yaşanırken, şimdiye kadar farkın en ‘aza’ indirgendiği yıl 2018’deki 146 TL’lik fark oldu.

Adada iki farklı ‘asgari ücret’ uygulaması…

Adada birçok konuda olduğu gibi, asgari ücret uygulamasında da birbirinden tamamen farklı bir düzenleme mevcut. Güneyde asgari ücret, sadece belirli meslekleri kapsıyor, tüm meslekler için ‘ulusal asgari ücret’ belirlenmiyor. Güney basınından edinen bilgiye göre, Kıbrıs Cumhuriyeti’nde bugün 2012 Asgari Ücret Kararnamesi yürürlükte. Bu Kararnamenin hükümlerine göre, ‘beceri gerektirmeyen meslek grupları’ en düşük aylık gelir olarak 870 Euro (5 Bin 733 TL) kazanıyor. Ancak bu rakamla işe başlayan kişilerin, altı ay içerisinde maaşının 924 Euro’ya (6 Bin 87 TL) yükselmesi ise, yasa ile zorunlu tutuluyor.

Kararnamede belirlenen ‘asgari ücret meslek gruplarından’ bazıları: Bakıcı, sekreter, bekçi, temizlik görevlisi…

Avrupa’da ‘asgari ücret’: Rekor 14 Bin 92 TL ile Lüksemburg’da…

Türkiye'de 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret, brüt 2 bin 943; net ise 2 bin 324 TL olarak belirlendi. Avrupa ülkelerinde de 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret açıklandı.

Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) 2020 yılı ilk yarısına ait verilerine göre Avrupa’da aylık asgari ücretin en yüksek olduğu ülke Lüksemburg olarak belirlendi. Bu ülkede brüt asgari ücret 2 bin 142 Euro (14 Bin 92 TL) olarak uygulanıyor. İkinci sırada bin 656 Euro (10 Bin 895 TL) ile İrlanda yer alıyor. Bu ülkeleri Hollanda 1636 Euro (10 Bin 765 TL), İngiltere 1599 Euro (10 Bin 521 TL), Belçika 1594 Euro (10 Bin 490 TL), Almanya 1584 Euro (10 Bin 425 TL) ve Fransa ise 1539 Euro (10 Bin 128 TL) ile takip ediyor.

RESMİ RAKAMLARLA ASGARİ ÜCRET DAĞILIMI, YILLARA GÖRE ORANI:

YIL KKTC(BRÜT) TÜRKİYE (BRÜT) FARK 2013 1 415 TL 1 021 TL 394 TL 2014 1 675 TL 1 134 TL 541 TL 2015 1 730 TL 1 273 TL 457 TL 2016 1 834 TL 1 647 TL 187 TL 2017 2 175 TL 1 777 TL 398 TL 2018 2 175 TL 2 029 TL 146 TL 2019 3 400 TL 2 558 TL 842 TL 2020 3 600 TL 2 943 TL 657 TL

AVRUPA ÜLKELERİNDE ASGARİ ÜCRET: