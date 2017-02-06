Türkiye Eğitimi Nereye Gidiyor?

Türkiye Eğitim Sisteminde kökle ve geniş bir müfredat değişikliğinin ilk adımı atıldı. Okul öncesinden, lise son sınıfa kadar tüm derslerin müfredatı (öğretim programı) değiştirdi. Önümüzdeki öğretim yılından itibaren birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıflarda başlayarak kademeli olarak eğitim sistemine dahil edileceği duyuruldu.

Yeni öğretim programları (müfredat) incelendiğinde; değerler eğitimi adıyla ve milli değerlerin baskın hale getirildiği, Biyoloji dersinden “Evrim Teorisi” ünitesinin çıkartıldığı ve 15 Temmuz Darbe Girişimi sürecindeki unsurların dahil edildiğini ilk bakışta bile kolaylıkla görmek mümkün…

Yeni müfredata çokça eleştiri geleceği bekleniyordu, öyle de oldu. Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alparslan Durmuş, hazırlanan yeni müfredat için 157 bin öneri geldiğini söyledi. Bu önerilerin tamamı dikkate alınır mı bilemem ama “Eğitim-Sen”in hazırladığı raporda öne çıkan 3 önemli bulgu oldukça Türkiye eğitimin geleceği için oldukça kaygı verici. İşte o 3 bulgu:

Hazırlanan taslak öğretim programları, büyük ölçüde dinsel (İslamcı-Sünni vurgu), milliyetçi (Türklük vurgusu), cinsiyetçi (erkeğe vurgu) içerik ve zihinsel tasarımlar içeriyor .

. Ana dili, dil, beden eğitimi/spor, bilgi, teknoloji, insan hakları, demokrasi ve yurttaşlık, matematik, öğrenme, sanat, temel hayat, “Atatürkçülük” değerler alanlarında toplandı.

Değerler anlayışı ‘milli ve manevi’ değerler üzerine kurulu. Evrensel değerlerin ölçüt olarak kullanımı azaltılıyor. Amaç edinilen insan tipinde ‘dindar, dindar nesil, kulluk-tebaa’ öne çıkarılıyor. ‘Aydın, bilgili özgür kişi, eleştirel yaratıcı insan’ tipi azaltılıyor.

Bir toplumda insanlar, çocukluktan başlayarak hangi bilgiler, gerçekler ve değerler üzerinden biçimlendirilmek ve yetiştirilmek isteniyorsa, eğitimin içeriği de ona uygun olarak oluşturulur. Türkiye’nin eğitim sisteminde, eğitim politikaları ve içeriği belirlenirken, sistemin ihtiyaçları ve siyasi iktidarın açık ya da örtük olarak sahip olduğu amaç ve hedefler kendini açık ediyor.

Türkiye eğitimi için hazırlanan bu öğretim programları (müfredat) Türkiye’yi gideceği yer hakkında oldukça güçlü ipuçları veriyor. Ancak bizim için esas olan Türkiye eğitimindeki bu gidişin Kıbrıs Türk Eğitim Sistemine yansımasının nasıl olacağıdır.

Bütün bunlar, eğitim sistemi içeriklerimizi Türkiye’den transfer etmekten vazgeçmemiz, her şeye rağmen kendi eğitim sistemimizi kendimizin oluşturmamız gerektiğidir. Aksi durumda bu bilinmez yolculuğa bizim de sürüklenmemiz hiçten bile değildir…

Biliyor muydunuz?

Dünyadaki En İyi Eğitim Sistemleri

Dünyadaki en iyi eğitim sistemleri belirlendi. Öğrenci başına düşen harcama, öğrenci öğretmen oranı, uluslararası ölçme-değerlendirme kriterlerindeki sonuçlar, öğrencilerim mutluluğu, öğretmenlerin motivasyonu ve niteliği gibi birçok kıstasa bağlı olarak puanlanan ülkelerin eğitim sistemleri listelendi. İşte bu listede yer alan en iyi 12 eğitim sistemi.

Güney Kore Japonya Singapur Hong Kong Finlandiya Birleşik Krallık Kanada Hollanda İrlanda Polonya Danimarka Almanya

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Üniversite Adaylarına Google’dan Yeni Bir Hizmet

Google, üniversite adaylarını yeni bir hizmet sunuyor. Adayların ihtiyaç duydukları birçok bilginin yer aldığı bir yeni bir web tabanlı yazılım geliştirdi. “universitesecimim.withgoogle.com” adılı web adresinden tüm üniversitelerin bölümlerini ve özellikleri ilgili bilgilere ulaşılabilir. Ayrıca sitede, mezunlardan tavsiyeler alınarak, üniversite adaylarının kendi kariyerlerinin kendilerinin belirlenmesinde yardımcı olacağı belirtiliyor.

Üniversite adaylarının, bütün bu işlemler için yapmaları geren tek şey ise; “universitesecimim.withgoogle.com” adresine girip kendilerine bir oturum açmak. Sonrasında kullanıcılar üniversiteler dünyasından kendileri ile ilgili yeni keşiflere yelken açıyorlar…