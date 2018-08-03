TL’NİN URUBU

Bundan tam iki sene önce…

2 Ağustos 2016…

Cebimde 1000 (bin) TL ile dövizciye gidiyorum.

Diyorum ki ‘Neyiniz var?’

Gözlüğünün altından fena fena bakıyor veznedeki görevli…

Ne istersem varmış!

İyi de kaça? Kurların durumu nedir? Hangi para birimi yükseliyor, hangisi düşüyor?

‘Elektronik levhada yazıyor kurlar, görmüyor musunuz?’ diye çıkışıyor bir de…

Asabım bozuluyor bu tavırlara…

Cebimde 1000 (bin) TL ile gelmişim.

Sağlam müşteri yani…

Nereden baksan bana satacağın parayla 20-30, belki de 50 TL kazanacak şirketin…

Ama sen aksi büksü konuşuyorsun.

Çekip kaçıyorum.

Başka dövizci mi yok?

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Neyse, birkaç dövizci gezdikten sonra karar verme aşamasına geliyorum.

Bin (bin) TL ile hangi cins paradan ne kadar alabileceğimi cep telefonunun hesap makinesiyle hesaplayıp küçük kağıtçığa notlar almıştım.

1000 (bin) TL, 2 Ağustos 2016 günü Dolar, Euro ve Sterlin cinsinden şu miktarlara tekabül ediyordu:

336 Dolar…

300 Euro…

253 Sterlin…

O günkü kurları da –döviz satış cinsinden- not düşmüşüm blok notuma:

1 Stg= 3.94 TL…

1 Euro= 3.33 TL…

1 Dolar= 2.97 TL…

Şaka gibi, değil mi?

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Ve bugün…

Tam 2 sene sonrası…

2 Ağustos 2018…

Cebimde yine aynı 1000 (bin) TL…

Dövizciye gidiyorum yine…

Döviz almam lazım…

‘Neyiniz var?’ diye soruyorum veznedekine…

Surat asık, başıyla işaret ediyor tabelayı…

Bakıyorum rakamlara, basıyorum makinenin tuşlarına, bir hesap, bir kitap…

1000 (bin) TL, 2 Ağustos 2018 günü Dolar, Euro ve Sterlin cinsinden şu miktarlara tekabül ediyor:

202 Dolar…

172 Euro…

153 Sterlin…

Kurları da –döviz satış cinsinden- not düşüyorum yine blok notuma:

1 Stg= 6.50 TL…

1 Euro= 5.80 TL…

1 Dolar= 4.97 TL…

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Cebimdeki 1000 (bin) TL iki yıl içinde eriye eriye ne hale gelmiş!

Sterlin karşısında yüzde 64…

Dolar karşısında yüzde 67…

Euro karşısında yüzde 74 oranında kaybetmiş TL…

Bir başka deyişle cebimdeki paranın Sterlin ve Dolara göre üçte biri (1/3’ü), Euro’ya göre ise sadece dörtte biri (1/4’ü) kalmış geriye!..

‘Neyiniz var?’ diye soruyor döviz bürosundaki görevli, sırıtarak bu defa…

‘Urubu’ diyebiliyorum sadece…