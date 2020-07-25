Tatar seçimde yarış dışı olduğunu anladı…

Cumhurbaşkanlığı seçimi için Özersay’ın sağda çatı adaylığı konusu UBP marifetiyle “battos” olunca HP, hükümet ortağı UBP ile sürtüşme içine girdi… “Özel izinli jet skandalı” ortaklar arası sürtüşmeyi husumet dönemine geçirdi; Mağusa-İskele-Karpaz İmar Planı konusu da husumeti derinleştirdi. Erhürman deyimi ile “KKTC’de yok hükmünde bir hükümet var”…

Bu durumda, doğal olarak, Cumhurbaşkanlığı seçimi ile aynı tarihte erken genel seçim önerisi siyasi kulislerde konuşulmaya, önerilmeye başlandı. Başbakan Ersin Tatar bu konuyu yorumlarken, erken bir genel seçim olacağına dair ipucu verdi, tarihini de Ocak 2021 olarak telaffuz etti… Başbakan Tatar’ın bu açıklamasında satır aralarına gizlenmiş ve eni-konu irdelenmesi gereken mesajlar ve düşünceler var. Bu arada, film biraz geriye sarılırsa, jet skandalı sırasında Tatar’ı kendi partisi içinde bunalacak kadar sıkıntı yaşatanlar olduğunun kamuoyuna sızdığı, Tatar’ın da gerekirse erken kurultay toplayıp onlarla hesaplaşabileceğini duayen gazeteci Hasan Hastürer’e söylediği anımsanacaktır. Dolayısıyla, veri tabanı 1: Tatar’ın parti içi muhalefeti var, derin sıkıntı içindedir ve onları alt etmenin çaresini kendisi Başbakan olduğu sırada parti kurultayını toplamakta görüyordur. Yapacak mı?! Hayır… Konunun tehdit olarak kalması Tatar için daha güvenceli; uygulamada neler olur pek de kesin değil, Başbakan olarak gitti kurultayda parti başkanlığını kaybetmek olasılığı, kaybetmemek olasılığı kadar güçlü… Parti içi muhalefet de belli ki bu dönemde bir erken kurultayın sonuçlarından tam emin olamıyor ve Tatar’ın tehdidini ciddiye alıyor.

Veri tabanı 2: Tatar’ın hükümet içinde muhalefeti var ve bu bunaltıcı muhalefet sadece HP’den değil, bazı UBP’li bakanlardan da var; bir örnek vermek gerekirse görevden almaya yeltendiği Sucuoğlu, iki örnek vermek gerekirse, konu üçüncüye kadar uzar… Başbakan Tatar onları dizginlemek için Ocak 2021’de erken genel seçim olasılığını ortaya atmıştır… Yapacak mı?! Hayır… Tehdit söylemi olarak kalması başbakan Tatar için daha güvenceli… Konunu daha derinine inmek gerek… Tatar’ı ve dahi Özersay’ı cumhurbaşkanlığı seçimi ile birlikte erken genel seçime ikna etmek olanaksızdır çünkü ya cumhurbaşkanı adayı olacaklar, ya da milletvekili adayı… İsterlerse her ikisine de aday olabilirler, yasal engel yok ama bunun açık iması, cumhurbaşkanlığı seçimini kaybedeceklerinin, Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olacaklarının kesin olduğudur. Dolayısıyla, Cumhurbaşkanlığı seçimi ile erken genel seçimi aynı gün yapmak Tatar ve Özersay için konuşucak konu bile değil…

Tatar’ın erken genel seçim tarihini Ocak 2021 olarak telaffuz etmesi ise 2021 yılı bütçesini dert ettiğinden değil, kendi geleceğini dert ettiğindendir. Tatar, cumhurbaşkanlığı seçiminde daha birinci turdan yarış dışı olduğunu kabul ettiğinden dolayı, hiç olmazsa, erken genel seçimde milletvekilliğinin devam edebilmesini ve akabinde kurulacak hükümette de UBP’nin yer almasıyla parti başkanlığı ve hatta Başbakanlığı korumasını istemektedir. Ayrıca, Tatar Cumhurbaşkanlığı seçimini, ikinci turda da olsa, kazanacağından emin olsa idi, erken genel seçim konusunda vereceği cevap, kendisinin Cumhurbaşkanı olacağı için, konunun UBP’nin yeni başkanı marifetiyle bir sonuca bağlanacağı şeklinde olacaktı. Dolayısıyla, mevcut siyasi konumunu sürdürebilmek için Tatar, kabinesindeki muhalif HP’li ve UBP’li bakanları erken genel seçimle tehdit etmektedir. Erken seçim tarihini de, kaybedeceğini anladığı Cumhurbaşkanlığı seçimi tarihinden hemen sonra, yenilgisi sonucunda büyüyecek olan parti içi çalkantıları ve hükümet içi didişmeleri de durulatacağı bir tarih olarak Ocak 2021’i hesaplamıştır.

Tatar, İrsen Küçük’ün parti başkanı ve oy pusulasında liste başı olarak gittiği erken genel seçimde milletvekili seçilemediğini mutlaka stratejileri içinde değerlendirmekte ve kendince önlemler düşünmektedir. Gene de, hükümet içi muhalafetini yatıştırabileceğe ve ayrıca parti içi muhalefetini de etkisiz hale getirebileceğe benzemiyor. Mevcut statülerinin gidebileceği yere kadar devamı için Tatar çıkış yolunu kurultay ve erken genel seçim tehditlerini muhaliflerine karşı kullanmakta görmektedir. Onun için sınav Cumhurbaşkanlığı seçimi değil, ilk turundan kaybedeceği bu seçimden sonrası ile ilgilidir.