TANRI DEDİ Kİ…

Tanrı dedi ki:

“Ey insanlar… Ben size beraber yaşayasınız diye bir dünya verdim. Nedir bu haliniz?”

Ve Tanrı dedi ki:

“Ey Kıbrıslılar… Şu küçük adayı ben yarattım. Bölünemeyecek kadar küçük… Ve siz onu bile böldünüz, parçaladınız!”

**

Hangi Tanrı bunları söyleyen, bilinmez…

Kime söyledi, kim duydu o da belli değil.

Söyleyip söylemediği de kesin değil.

Ve zaten illa ki bir Tanrı’nın söylemesine de gerek yok.

İnsanoğlunun düşünecek bir aklı var.

Sorun şu ki, insan aklı her zaman ‘iyi’ye çalışmıyor.

Oysa dünya yüzünde yaşayan insanların ezici çoğunluğu bir ‘Tanrı’ya inanıyor.

Ve Tanrıların tümü de, kendisine inananlara ‘iyilik yapın’ diye emrediyor!

**

Her din insanı ‘iyi’ yapmak temeli üzerine şekillendiğine göre, binlerce yıldır acaba insanlık nasıl oluyor da bir türlü ‘iyi’ olamıyor?

Müslümanlık da, Hrıstiyanlık da, Musevilik de bir tür ‘ahiret’ ya da ‘yeniden dirilme’ öngörür ve ‘öteki taraf’taki ‘sonsuz yaşam’da ‘iyi yer’ bulabilmek için dünyada ‘iyilik yapma’yı ve sürekli Tanrı’ya ibadet etmeyi öngörüyor.

İlk ‘tek Tanrılı din’ olan Musevilik’ten itibaren hiçbir din ya da mezhep, “kötülük yapın” demiyor.

Demek ki insanoğlu çoğunlukla Tanrı’nın dediklerini de yapmıyor!

21’inci yüzyıldayız ve dünya tam bir ‘cadı kazanı’nı andırıyor.

Artık ‘bilişsel devrim’ aşamasına gelmiş, ‘bilgi toplumu’nun ötesine geçmiş bir çağın insanlarının bu kadar gözü dönmüş bir şekilde ‘öteki’ni yok etmeye çalışması gerçekten de absürt kalıyor.

Her yanda savaşlar, her yanda ölüm kol geziyor.

**

Bırakalım dünyanın başka yerlerini…

Kıbrıs’a bakalım.

Bu ada gerçekten de ‘bölünemeyecek kadar küçük’ değil mi?

Bölündükçe azalmıyor muyuz?

Bölündükçe kaybetmiyor muyuz?

‘Toplumsal çıkarlar’ gerisin geriye gitmiyor mu ‘bölünmüşlük’ uzadıkça?

Sadece Kıbrıslı Türkler için değil…

Kıbrıslı Rumlar da çok şey kaybediyorlar.

Uzun süre tersini düşündüler, ama artık çok sayıda Rum gerçeklerin farkında…

Bölündükçe kaybediyoruz.

Nokta!..

**

Ve Tanrı dedi ki:

“Ey dünyalılar. Ben size söyleyeceğimi söyledim. Artık ne haliniz varsa görün!..”

Ve Tanrı dedi ki:

“Ey Kıbrıslılar. Bu küçücük adayı da bölmeyi başardınız ya… Tanrı sizi bildiği gibi yapsın!..”

(Arşivimden)