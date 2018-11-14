SON MOHİKAN

Siz daha ‘siyasi eşitlik’ kavgası yapın.

Kimin siyasi eşitliği bu peki?

Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin mi?

Yanlış!..

Bu ülkede her iki toplum da ‘azınlık’ olma yolunda artık…

Kıbrıslı Rumlar da…

Ama asıl Kıbrıslı Türkler!..

Ufam ufam ufalıyor toplum…

Eskiden ‘Müslüman Cemaat’ti adı…

Sonra ‘Kıbrıs Türk Toplumu’ oldu.

Kimisine göre ‘Kıbrıs Türk Halkı’…

Bazılarına göre ‘Kıbrıs’ta yaşayan Türkler’…

Herkesin tanımı farklı…

İdeolojik yaklaşıma göre hepsinin farklı anlamı var elbette…

Lakin bitmek üzere…

‘Son Mohikan’ gibi!..

* * *

Türkiye ile Kıbrıs Rum Liderliği karar verdiler belli: Kıbrıslı Türkler oyunda olmayacak!

Bunu geç de olsa anlayanlar var.

İngiliz ‘too late’ der.

Yani çok geç!

Belki değil.

Belki hala dükkanı kapatma vakti gelmemiştir.

Umut olabilir hala, eğer aklını başına alırsa herkes…

Bu ‘yok olma’ psikolojisinden çıkar belki toplum bir şekilde…

Nereye baksa tutarsızlık…

Kimin dalına asılsa ihanet…

Bu halet-i ruhiye içindedir Kıbrıslı Türkler…

Kime güveneceğini bilemiyor.

Yapayalnız kaldı.

‘Son Mohikan’ misali…

* * *

Yarın 15 Kasım ve yine tank, top, jet eşliğinde ‘vatan-millet’ edebiyatı dinletecekler Kıbrıslı Türklere…

Yetmedi mi artık?

33 senedir ‘bir arpa boyu yol’ alamayan KKTC’yi nutuk atarak parlatmak, iç tüketimden öteye ne işe yaradı ki bugüne kadar?

Ankara kılını mı kıpırdattı KKTC için?

Tanıtmak için?

‘Kardeş’ ama…

‘Et ve tırnak’ ama…

Azerbaycan da öyleymiş.

İyi de ‘kardeş’ Azerbaycan’ın başkenti Bakü’den neden bir tek uçak inip kalkmıyor Ercan’a?

Erdoğan yönetimi niçin Aliyev’den Akıncı için resmi bir ziyaret kopartamıyor?

Kendi takımları neden Kıbrıs’ta maç yapmıyor Türkiye’nin?

15 Kasım arifesi soruları bunlar…

‘Son Mohikan’dan!..