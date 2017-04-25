Salim Hasan için askeri cenaze töreni yapılacak…

Peristerona’da 1974’te “kayıp” edilmişti…

1974’te Peristerona’da köylüsü bazı Kıbrıslırumlar tarafından öldürülerek “kayıp” edilen Salim Hasan, Kayıplar Komitesi’nin Peristerona’da yürüttüğü kazılarda bulunarak DNA testleriyle kimliklendirildi ve önümüzdeki günlerde askeri bir cenaze töreniyle toprağa veriliyor…

Salim Hasan’ın bir yakınından edindiğimiz bilgiye göre, askeri cenaze töreni Lefkoşa Şehitliği’nde yapılacak ve burada toprağa verilecek.

13 Aralık 1954 Peristerona doğumlu olan Salim Hasan, “kayıp” edildiği zaman henüz 20 yaşına girmemiş bir gençti ve henüz bir yuva kurmaya fırsat bulamamıştı… Köyde çobanlık yapıyordu…

Ayşe Hasan ve Hasan Rifat Mikro’nun (Üstüntaş) dört evladından biri olan Salim Hasan, 20 Temmuz 1974’te köylüsü bazı Kıbrıslırumlar tarafından vurularak öldürülmüş ve “kayıp” edilmişti…

20 Temmuz 1974 günü davarını köydeki değirmen yakınlarında otlatmaya çıkaran Salim Hasan’ın bu bölgede köylüsü iki Kıbrıslırum tarafından öldürüldüğü anlatılmaktaydı… Kayıplar Komitesi sözkonusu değirmen ve çevresinde çeşitli kazılar yürütmüş ve sonuçta “kayıp” Salim Hasan’dan geride kalanlara ulaşmıştı… Salim Hasan’ın annesi ve babası geçtiğimiz yıllarda vefat etmişler ve evlatlarından geride kalanların bulunduğunu göremiyorlar… Salim Hasan, dört kardeşin en küçüğüydü ve ablası Tülay Hanım ise uzun yıllar önce bir trafik kazasında vefat etmişti. Salim Hasan’ın hayatta olan yalnızca iki kardeşi var: Ablası Bahire ve abisi Mustafa Hasan Rifat Üstüntaş (Damat)…

Salim Hasan’ın ailesinin acısını paylaşıyor, Kıbrıs’ta bir daha asla böyle günler yaşanmaması için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz diyoruz…

KAZILARDA SON DURUM… KAZILARDA SON DURUM…

Minareliköy’de bir “kayıp”tan geride kalanlara ulaşıldı…

Kayıplar Komitesi’nin yürütmekte olduğu ve Kıbrıslıtürk ile Kıbrıslırum “kayıplar”ın gömü yerlerinin aranmakta olduğu kazılar kesintisiz biçimde devam ederken, Minareliköy’de (Neahorgo Kythrea) yürütülmekte olan kazılarda bir “kayıp”tan geride kalanlara ulaşıldı.

Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Ofisi’nden aldığımız bilgilere göre, Minareliköy’de bu alanda iki “kayıp”tan geride kalanlar aranmakta olduğu için kazılar genişletilerek sürdürülecek.

Kayıplar Komitesi’nin Galatya gölündeki kazılarına da devam ediliyor. Komitenin diğer kazıları Karava (Alsancak), Kermiya, St. Hilarion, Atalassa ve Aya İrini’de (Akdeniz) devam ediyor. Bir diğer kazı ise Gökhan’da (Voni) askeri bölgede sürdürülüyor…

Kazı ekiplerinde çalışan tüm arkeologlarımıza, şirocularımıza ve diğer çalışanlara “Çok kolay gelsin” diyoruz.

BASINDAN GÜNCEL…

“Arjantinli büyükanneler kaçırılan 122’nci torunu da buldu!”

Arjantin’de, askeri diktatörlük döneminde cuntacı asker ve polislerin kaçırdığı çocuklardan biri daha tespit edildi. On yıllardır ‘torunları’nı arayan “Plaza del Mayo/Mayıs Meydanı Büyükanneleri”, böylece gözaltına alınan ya da öldürülen devrimcilerin kaçırılıp asker ailelerine verilen toplam 122 ‘torun’u ortaya çıkarmış oldular.

POLİS KAÇIRDIĞINDA ÜÇ AYLIK HAMİLEYDİ

Son tespit edilen torunun, gözaltında kaybedilen Iris Garcia Soler ve Enrique Bustamente’nin oğulları olduğu açıklandı.

Telesur’un haberine göre Iris ve Enrique, 1977 yılında başkent Buenos Aires’te yaşadıkları pansiyondan federal polis tarafından kaçırıldılar. İkisi de Montoneros hareketi üyesiydi. Iris üç aylık hamileydi. Aylarca gözaltında tutuldular. Iris altı ay sonra, Temmuz 1977’de gözaltında doğum yaptı. Elinden alınan bebeği, Arjantin’deki son askeri diktatörlük döneminde devrimci militanların elinden zorla alınan 400 kız ve erkek çocuktan biri oldu.

KAÇIRILDIĞI TESPİT EDİLEN 400 ÇOCUK VAR

Bugüne kadar bu çocuklardan 122’si, evlat acılarını yüreklerine gömerek torunlarını bulmak için yıllardır mücadele veren Mayıs Büyükanneleri tarafından bulundu.

Iris ve Enrique’nin oğullarının bugün iki çocuk babası ve 40 yaşında olduğu ve hala başkent Buenos Aires’te yaşadığı açıklandı. İsmi açıklanmayan ‘torun’un gerçek kimliğini tanıma, akrabalarıyla ilişkiye geçme aşamasında olduğu belirtildi.

(EVRENSEL – 23.4.2017)