ÖKÜZÜ alıp, boynuzunu vermek

Siyasetin “sağ”ını biliyoruz!

“Sol”undan çok daha anlaşılır, net, kararlı, dik, cesur, samimi olmasını istiyoruz.

Dipdiri sol yüreğimizle istiyoruz...

İstiyoruz çünkü “toplum yardakçılığı” onca senemizi yedi, bitirdi!

* * *

Siyasetin “sağ”ını biliyoruz!

Ne derse "ana kara” alkış tutacak, “gelen para” dağıtılacak, “ganimet” bölüşülecek!

Kıbrıs meselesinde maskeleri indirdiler.

“Çözüm” istemiyorlar.

İmkansızı istiyorlar, çözümsüzlüğü yaşatmak adına...

Her ne alınmışsa elimizden, zorla...

Evet, bunu geri istiyorlar, istiyoruz...

Ama “her ne almışsak ellerinden, zorla”...

Bunu vermeye gelince film kopuyor...

Açık açık diyorlar artık, “Maraş'ı verelim, biraz da kapalı bölge, çok bile...”

Öküzü aldık ellerinden, zorla, şimdi karşılığında "boynuzunu" teklif ediyoruz (!)

- "Unut öküzü, al boynuzu, bizimle anlaş"

Başkan dönüşümlü olsun, tanınmış devlete ortak olalım, iki dudak arası dağıttığımız yurttaşlıklar dahi tanınsın...

Elbette “siyasi eşitlik”...

Parlamento, yargı, polis ortaklaşalım...

Tamam... Doğru... İyi de...

Ama öküzü aldık, boynuzunu öneriyoruz!

"Garantörlük" de "aynen" kalacak...

“Tek yanlı müdahale” hakkıyla!

Yani istersek, Limasol'u da alacağız, Baf'ı, Larnaka’yı da daha!

* * *

Elbette “mübalağa” ediyorum!

Niye yapıyorum bunu?

Çünkü “barış istiyoruz, ilericiyiz” falan demek, sakız çiğnemeye benzemiyor.

Kararlılık istiyor, vicdan ve cesaret!

“Aman da kimseleri ürkütmeyelim” perdesinden gelmemeli ses!

“Kendime de dört özgürlük isterim” diyene, yok mu ağzını açan:

- “KKTC bile vermiyor bunu sana!”

29.2’de takıldık, kaldık.

Denktaş mı evet demişti, dönemin parlamentosu mu, demiş miydi, dememiş miydi?

Hepsi 'vekil' bunların, neylersin, bizzat kendisi toplumun yüzde 28.7'ye bastı mührü!

* * *

2 bin 20 liranın kesintileri kesilip de geleceğe yatırılmadıktan sonra elde avuçta kalan bin yedi yüz kusurla geçinmek ağrısını bilmezler tabii...

Bir ‘Euro’ sizin nutuklarınıza dört bedel!

“KKTC aynen kalsın, adı da çözüm olsun”, diyenlere sözüm!

Bu "KKTC" mi istediğiniz; bu beleşçi düzen, bu eğreti yapı, bu ganimet furyası, bunca ikiyüzlülük, onca adaletsizlik, bu yarınsızlık mı?

Sizin olsun! Her nasıl olacaksa...