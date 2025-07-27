Neden Erhürman?

Türkiye’deki yangınları kim çıkardı?

Tufan Erhürman!

-*-*-

Limasol bölgesindeki yangını kim çıkardı?

Türk köyü Malya’daki camiyi yakmak isterken, yine Tufan Erhürman!

-*-*-

Aşırı sıcakların sorumlusu kim?

Tufan Erhürman!

-*-*-

Akıl sağlığından ciddi anlamda şüphe ettiğim birileri Rauf Denktaş’a hakaret etti, suçlu kim?

Tufan Erhürman!

-*-*-

Filanca ya da falanca derneği, köyü, kişiyi ziyaret etmek suç mu?

Suçlu Tufan Erhürman!

-*-*-

Zamların sorumlusu?

Elbette Tufan Erhürman!

Meclis’te konuşmasa zam olmayacak!

-*-*-

Yeni kapı açılamamasının sorumlusu kim?

Tufan Erhürman!

-*-*-

Avrupa Gazetesi’ne saldıranları neredeyse organize eden kim?

Tufan Erhürman!

-*-*-

Kalaşnikof kullanmayı da bilmiyor!

Büyük suçlu, Tufan Erhürman!

-*-*-

Narenciyeyi tükettik, patates elimizde çürüdü, turizmi bitirdik, bir casinolar kaldı…

Sorumlu kim?

Tufan Erhürman!

-*-*-

Sahte diploma?

Tufan Erhürman!

-*-*-

Poliste terfiler darmadağın!

Tufan Erhürman olmasa sorun olmazdı!

-*-*-

Mustafa Akıncı seçimi kaybetti, suçlu kim?

Tufan Erhürman!

-*-*-

Akıncı çekilseydi, Tufan Erhürman kazanacaktı ama…

Suçlu Tufan Erhürman!

-*-*-

Peki ne yapalım?

Yine Ersin Tatar’ı seçelim; beş sene daha çılgınlar gibi şakalar yapıp eğlenelim!

-*-*-

Seçime katılma, çekil Tufan Erhürman!

Bizimkiler eğlenceden yana!

Çözümmüş, bilgiymiş…

Gülelim yeter!

-*-*-

Be arkadaşlar, değerli bacılarım, kıymetli kardeşlerim, geleceğimizin umudu gençler ve geçmişin acılı büyükleri!

-*-*-

Siyasi duruşunuz, görüşünüz ne olursa olsun; hayatımızda bazı liderler, bazı önderler, bazı siyasiler çok önemlidir…

-*-*-

Mesela Rauf Denktaş böyle biridir…

Kendisine bir hedef belirlemiştir veya ortak bir hedef çizilmiştir; o hedefe ulaşabilmek adına, her yolu mübah sayıp, sonuçta çok başarılı olmuştur!

-*-*-

Seversiniz, sevmezsiniz bambaşka bir şey!

Düşüncelerine veya bugün geldiğimiz noktaya baktığınız zaman yaptıklarından dolayı “kin” bile besleyebilirsiniz!

Ama “hakaret” bambaşka bir şeydir!

-*-*-

Mizah yaparsınız, kara mizah da yaparsınız, ben de çok yaptım; “bırak git toruncuklarınla oyna Fotoğrafçı Rauf Dayı” diyordum, “Barra” diyenler de olmuştur ama “kişisel hakaret” başkadır…

-*-*-

Dr. Küçük’ü “mesleki anlamda” yetişmedim ama hala insanlığını, doktorluğunu, şakalarını, liderliğini konuşuyorsa bir toplum, hatalarıyla – sevap ve günahlarıyla “bizimdir”…

-*-*-

Mehmet Ali Talat…

En ağır eleştirdiğim liderimizdir…

Oy da vermedim…

-*-*-

Dr. Derviş Eroğlu, Talat’tan sonra, ciddi bir siyasi bilgi boşluğu yaşayabilecek bir liderdi; özelde kendi partisine de herkese de çok yakın olmayı başarmış; genelde etrafına seçtiği bazı insanlarla tüm açıklarını kapatmayı başarmıştı…

-*-*-

Mustafa Akıncı…

Belki de siyaseten – ilk başlarda değil – ama cumhurbaşkanlığı görevinde en yakın gördüğüm duruşu temsil ediyordu ama bence Denktaş’tan örneğin “her şeye tek başına karar verme” açısından daha ilerideydi…

Kontrol elindeydi ve başkalarının görüşleri ile o kontrolü asla karıştırmadı!

-*-*-

Bu liderlerin hiç biri; şimdiki kadar bocalamadı…

Şimdikinde özellikle ülke tarihi ve coğrafyası; hatta ve hatta kültürü tamamen sıfır…

Kendi kabahati mi?

Evet!

Öğrenebilirdi, ilgilenmedi!

-*-*-

Allah rahmet eylesin; Vehbi Zeki Seter modunda başladı, o modda devam etti…

-*-*-

Mesela, belki de Dünya’nın en azılı Atatürk düşmanları ile kucak kucağa, aynı yolda yürümekle övündü, Atatürkçü’ydü ve Atatürkçüler’den de oy istemekteydi!

-*-*-

Ne ilginçti ki, “Denktaş’ın yolundan…” diyerek övünüyordu; şu anda aynı yolu yürüdüğü Atatürk düşmanı Türkiye’deki iktidarın, Denktaş’ı nasıl harcadıklarını hiç görmedi, işine gelmedi!

-*-*-

Seçimler yaklaştı…

Bir yanda Erhürman, öte yanda Tatar…

İkisi de iyi insan, kötü insan, güzel adam, çirkin adam, sağlam dost, güvenilmez biri olabilir…

Ama “toplumun lideri” olabilmek; Tatar’ın beceremediği bir iştir; son beş yıl bunun en basit sınavıdır.

O sınavı başaramamıştır…

-*-*-

Efendim Tufan Erhürman, TMT Derneği’ni ziyaret etti!

Elbette eleştirebilirsiniz!

Eleştireceksiniz de!

Hatta lütfen herkes eleştirsin!

-*-*-

Ama en çok eleştirilmesi gereken, Atatürkçü TMT’cilerin; Erhürman değil; Ümmetçi – Şeriat sevdalısı ve Atatürk düşmanları ile aynı yolda yürümeyi övünme ve seçim kazanma siyaseti olarak kullanan Tatar’ı destekleyecek olmasıdır!

-*-*-

Erhürman, seçildiğinde tüm ülkenin lideri olacaktır…

Tatar, seçildikten sonra, ne olduğu ortadadır!

-*-*-

Rauf Denktaş konusuna da geri dönelim…

Adamın biri bir kitap yazmış!

Okumazsınız!

Hakaret varsa dava açarsınız!

Ve kazanırsınız!

-*-*-

Tayyip Erdoğan’a, Rauf Denktaş’ı da, KKTC’nin yaşayan kamusal hafızası ya da toplumsal belleği olan oğlu Serdar Denktaş’ı da gayet rahat harcarken neden hiç tepki vermediniz?

Çünkü korkaksınız!

-*-*-

Hatta şunu vurgulamak lazım; olmaz ama oldu diyelim; Tayyip Erdoğan, şu anda da Rauf Denktaş’a hakaret eden yazar için “dostumdur” dese; tamamınız altınıza kaçıracaksınız!

-*-*-

Tufan Erhürman mı?

Onurumuz, geleceğimiz, dik duruşumuz, toplumsal varlığımız için Erhürman!

Tutarlı, istikrarlı, bilgili, ayrım gözetmeksizin herkesi kucaklayan, toprağına ve Toprak’a bağlı, içten sevmeyi çok iyi öğrenmiş, güzel bir insanın liderliği için Erhürman!

-*-*-

Kişisel yakınlıktı, arkadaşlıktı, dostluktu dedik; çok hatalar yaptık!

19 Ekim 2025 tarihi başka hata kaldırmayan bir tarihtir!

-*-*-

Dünya’dan tamamen koptuk, ciddiyetten uzaklaştık, beş yılımız boşa harcandı ve daha da azaldık!

Teşekkürler be Ersin abi ama “UMUT; ERHÜRMAN”!

İki yanlış!

Şimon Aykut’a yaşatılanlar zulümdür…

Şimon Aykut’un tutuklanması, yanlıştır, Kıbrıs’ta çözümsüzlük kömürüne saç kurutma makinesi ile hava vermektir!

Ve Şimon Aykut serbest bırakılmalıdır, çok ciddi sağlık sorunları olduğu da unutulmamalıdır.

-*-*-

Ve KKTC’de geçtiğimiz haftalarda bir grup Kıbrıslı Rum’un, herkes gayet emindir ki, hiçbir suçları yokken tutuklanmaları ve İskele’de, 50 derece sıcakta, rutubetli, sağlıksız bir şekilde polis müdürlüğünün bodrumunda tutuluyor olmaları insanlık ayıbıdır!

-*-*-

İki yanlış da yanlıştır!

Ortada doğru yoktur!

İki yanlış da düzeltilmelidir!

Sana sarılmak mutluluktur Tufan hocam…