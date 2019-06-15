Mutlu musunuz? 

Mutluluğun resmini çizmeye her kültür kendi açısından yaklaşır. Anlık bir duygu halinden, acıdan beslenen bir varoluş kavgasına kadar değişen bir ölçek üzerinden değerlendiririz mutluluk derecemizi.

Maslov 7 katmanda sınıflandırdığı ihtiyaçlarımızı karşıladığımız oranda mutlu olacağımızı savunur, Aristoteles pozitif duyguların sürekliliğine vurgu yapar.

Veenhoven mutluluğun, hayat kalitemizi nasıl algıladığımıza bağlı sübjektif bir duygu olduğunu iddia eder.

Nietzsche gece olmazsa gündüzün anlamı mı kalır penceresinden bakar. Hayatta sahip olmaya değecek şeyler ancak mücadele ile elde edilenlerdir der, acıdan geçirir mutluluğun yolunu.

Sonja Lyubomirsky’nin mutluluk tanımı neşe ve tatmini bir araya getirip hayatın anlamını da denkleme katar.

Denklemler ile yaşayanlarımız da var tabii, her sorunu matematiksel açıdan ele alanlarımız, sistematikleştirenlerimiz, Aristoteles’in rasyonel yaklaşımına göz kırpanlarımız.

Birleşmiş Milletler sübjektif algılarımızı sistematikleştirmek adına her yıl 156 ülkeden veri toplayarak hazırladığı Dünya Mutluluk Raporunda, Kişi başına düşen milli gelir, Sosyal güvenlik, Ortalama yaşam uzunluğu, Özgürlük, Vericilik ve Yolsuzluk algısı üzerinden mutluluğu ölçüyor.

2019 Dünya Mutluluk Raporu geçtiğimiz yıl ile aynı şekilde en mutlu vatandaşları olan ülkeyi Finlandiya olarak belirledi. Devletlerine güvenen ve yüksek vergi ödeyen Finliler mutluluklarını doğa ve kendileri ile uyum içinde yürüttükleri yaşam şekline bağlıyorlar.

İkinci sıradaki Danimarka’nın öne çıkan özelliği Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) verilerine göre kısa çalışma saatleri ve çalışmak ile yaşamak arasında kurmayı başardığı denge.

Dünya Bankası’nın en zengin ülke değerlendirmesinde bulunduğu Norveç üçüncü ve Dünya Ekonomik Forumu’nun Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine en fazla yaklaşan ülke olarak adlandırdığı İzlanda mutluluk endeksinde dördüncü sırada yerlerini almışlar.

Çocukların ve Gençlerin en mutlu olduğu ülke Hollanda beşinci sırada, en sağlıklı kişilerin yaşadığı İsviçre ise en mutlu altıncı ülke.

‘Biz ne kadar mutluyuz’ sorusuna nasıl cevap verirsiniz?

Dünya Mutluluk Raporu 156 ülke arasında kuzey Kıbrıs’ı Paraguay ile Peru’nun arasına 64’üncü sıraya yerleştirmiş.

Kendimizi Portekiz ve Yunanlılardan daha mutlu bulduğumuzu söylüyor Rapor, ben Nietzsche’ye hak vermek ile tutarsızlığımıza dertlenmek arasında kalıyorum.