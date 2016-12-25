Kazanmayı istemek

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan ve şu an için ligde bulunduğu konumdan kesinlikle memnun olmayan Küçük Kaymaklı ile Mağusa Türk Gücü karşılaşmasında gülen taraf Küçük Kaymaklı oldu. Karşılaşma öncesinde 2 takımın form durumuna baktığım zaman bir tarafta son 3 haftadır kaybetmeyen Küçük Kaymaklı, diğer tarafta ise son 5 haftadır galip gelemeyen Mağusa Türk Gücü vardı. Sonuç olarak 2 takımın da gelecek adına mutlak kazanması gerekiyordu. Kazanmak için ilk önce istemek lazım, Küçük Kaymaklı istedi ve kazandı.

Ev sahibi Küçük Kaymaklı’da son haftaların formda ismi Samuel Zokou’nun takımdan ayrılışı sonrası bu maçta hücumsal anlamda sıkıntı yaşayıp yaşamayacakları merak konusuydu. Yeşil siyahlılar karşılaşmada Zokou’nun eksikliğini hissetmedi. Kaymaklı’nın hücum silahları Mete, Victor ve Remzi karşılaşma boyunca çok hareketli oynadı ve Lewis Mike’sız Mağusa Türk Gücü savunmasına zor anlar yaşattı.

Karşılaşmada Mete Sağır öne çıkan isim oldu. Sezon başı Cihangir’den transfer edilen Mete, geriye kalan haftalarda yeterli forma şansı bulamamasına rağmen etkili futbolu ile gelecek maçlar adına olumlu sinyaller verdi.

Küçük Kaymaklı takım gibi oynadı. Son düdüğe kadar koştular, saha içerisinde bir birlerine destek oldular. Bu maçta Küçük Kaymaklı’da geçmişte yaşanan iç sorunlar son bulmuş bir hava vardı. Tribünlerde de eski şaşalı günlere dönmek, takımı ateşlemek adına olumlu sinyaller aldım. Maçın içinde savunmadan ileri çıkan Mehmet Kaygısız’ın rakipleri ile girdiği mücadeleden sonra takımına kazandırdığı faul sonrası taraftarlar tarafından alkışlanması, oyundan çıkan Mete Sağır ve Taner Bingöllü’nün alkışlanması taraftarın futbolcuları sahiplenmesine örnek olarak gösterilebilir.

Mağusa Türk Gücü’nde haftalardır süren kötü gidişat devam ediyor. Yaşanan teknik adam değişikliği takım üzerindeki olumsuz havayı değiştirmemiş görünüyor. Takımın önemli ismi Lewis Mike ve Yasin Kurt’un karşılaşmada forma giymemesi Mağusa Türk Gücü için büyük handikap oldu. Hafta arası yönetimden habersiz olarak yurt dışına giden Lewis Mike’ın eksikliği fazlası ile hissedildi. Defansta çok pozisyon verip, oyun kuramadılar. Sarı yeşilliler sahada kazanmak için hiçbir şey yapmadılar. Futbolcular konsantre eksikliğinden olacak ki çok basit pas hataları yaptılar. Karşılaşma boyunca sürekli olarak kanatlardan ceza alanı içerisine bol bol orta yaparak gol aradılar. Bunların sadece bir tanesinde Uğur’un kafa vuruşunda kaleci Süleyman’ın güzel kurtarışı sonrası yaşanan karam bolde ofsayt nedeni ile iptal edilen golün pozisyonu oldu. Mağusa Türk Gücü’nde sahada kazanmak için didinen tek futbolcu Uğur Gök’tü. Gelişen atakların hepsinde Uğur vardı. Sorumluluk aldı ama arkadaşları onu yalnız bıraktı. Mağusa Türk Gücü böyle oynamaya devam ederse her geçen hafta ligin dibine doğru gerilemeye devam etmesi kaçınılmaz olacaktır.