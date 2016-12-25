Her iki takım da baskı yaparak başladı. Futbolcular topun olduğu yerdeydi. Bu da yoğunluk yaptı. Top kayıpları sık sık yaşandı. Sahanın her yerinde taktik gereği eşleşmeler vardı. Bekler yerinde, kanatlar kapatıldı.

Orta alanda üstünlük sağlamak adına Yannick/Fırat-Ünal/Adil kapışması.

Oynatmamak, oyun bozmak adına müthiş bir mücadele.

Cihangir baskı yapıp top kaptıktan sonra genelde sprinter özelliği olan Folley düşünüldü. Folley getirdiği toplarla etki yaratmaya çalıştı. Ama Yenicami savunması dengeli ve bir o kadar da dikkatli davrandı.

Baskıdan kurtulmak ve kendilerine alan yaratmak için John Ebuka, Tansel Ekingen ve Mehmet Altın zaman zaman mevki değişikliği yaptı. Mehmet Altın merkeze geldiğinde daha iyi bir performans sergiledi. Yenicami ilk yarının son bölümünde fazla adamla geldi. Ama sonuçlandırma konusunda her seferinde başarısız oldu. Bu başarısızlık geri koşulardaki yetersizlikle taçlandırıldı. Moses, Mehmet Altın, John Ebuka ve Tansel top kaybından sonra ne baskı yaptı nede geriye koştu. Bu da takım savunmasını son derece olumsuz etkiledi.

Cihangir bu zaafiyeti çok iyi değerlendirdi. Kontra toplarla etkili geldi. Pozisyon buldu. Solda Rifat yalnız ve yetersiz kaldı. Çağdaş akla geldi. Hasan Yaşinses her gelişinde ceza sahasına top gönderdi. Cihangir de sonlandırmada rakibini aratmadı.

Soyunma odası dönüşü ‘Acaba Çağdaş oyuna sürülür mü?’ diye kendi kendime sordum. Cevap hayır. Ordan baskı devam etti.

Yenicami'nin rakibine bu kadar boş alan bıraktığını bu yıl hiç görmedim.

Aynı şekilde çıkarken yapılan top kayıpları da fazlaydı. Fırat ve Yannick topla her buluştuğunda uzun soluklu dripling yaptı baskı görmeden.

Cihangir savunması son derece dikkatli oynadı pozisyon vermedi. John Ebuka bence kendine sunulan ikramı değerlendirmeliydi. Oysa ki altın tepsi içinde sunulan bu ikram Yenicami için hayati önem taşımaktaydı.

Cihangir rakibine oranla genelde daha çok topa sahip olan taraftı. Mücadele olarak da rakibinin bir adım önündeydi ev sahibi takım. Toygar hocanın öğrencileri eğer üçüncü bölgede biraz daha üretken ve dikkatli olsa galibiyetle maça nokta koyabilirlerdi.