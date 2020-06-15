HP’den ‘hükümetten çekilme’ ya da ‘istifa talebi’ kararı çıkamadı

Halkın Partisi (HP), koalisyondaki ortağı Ulusal Birlik Partisi’nden Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel hakkında “soruşturma” isteyecek.

Eski Part Başkanı Kudret Özersay’ın da katılımı ile toplanan HP Parti Meclisi’nde “koalisyona güvensizlik” konuşuldu, ancak, hükümetten çekilme ya da “Üstel’in istifasını talep etme” kararı çıkmadı.

Halkın Partisi’nin ilk Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yeniden değerlendirme yapma kararı aldığı öğrenildi.

Halkın Partisi (HP), ülkeye karantinasız özel uçuşla gelen ve adaya özel izinle giren heyet skandalı sonrasında, Parti Meclisi’ni topladı. Kudret Özersay’ın da katıldığı Parti Meclis’i toplantısında, hükümetten çekilme dair farklı senaryoları tartışıldı.

HP Parti Meclisi’nin, Turizm Bakanı Ünal Üstel de dahil gelişmelerle ilgili “soruşturma” istenmesi yönünde görüş birliğinde olduğu bildirildi.

Kudret Özersay bir süre önce Bağımsız cumhurbaşkanı adayı olması nedeniyle parti başkanlığından istifa etmişti.

UBP’nin de HP’nin tavrına göre değerlendirme yapması bekleniyor.

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