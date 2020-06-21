Hangi denizdi eskiyen

Yalanın masumiyeti yuttuğu zamanlara aldırmadan gün batımını izliyordu iki insan, gamzelerine uzanarak şehvetin...

Köpük köpük kabarıyordu Akdeniz...



***



“Düştüğüm yer tam ortası ağzının” diyordu bir kadın, şiirler yazıyordu.



***



Yüzsüzlüğün sokağından kaçanlar ay ışığına sığınıyordu. Yine de mucizeye inanıyordu, düş ülkesi sakinleri...



***



Seslerimizin çatlağından gürültüsüz sözler çıkacaktı bir gün, yeniden...

Yırtılmış coğrafyayı sardunyalar dikecekti, inadına yeşererek...

Bin kırık hayat, bin kırık zamanı affedecekti illaki...



***

Bir kadın şiirler yazıyordu, kanat açıklığında...

“Hangi pencere kenarıydı eskiyen,

hangi deniz...”



***



Köpük köpük kıyıyı içiyordu Akdeniz...

İnsanı özlüyordu, kendine benzeyen...

Bir gün yurdunu sevecek insanı; ne ırkına, ne diline hapsolmadan...



***



“Dilindeki erik tadıyla” şiirler yazıyordu kadın...

“Rüzgarın uysallaştığı oyuklardan

bak bana

suya en yakın yerinden boşluğun

okşandıkça incelen”



***



Milliyetçiliğin, nefretin, ırkçılığın sesinden kaçmış suya bakıyordu birileri...

Gün, gamzelere batıyordu.

Bir kez daha doğduğu eve gitmenin mavi hüznüne akıyordu zaman...

Düşüyle, adalı...



***



Bir kadın şiirler yazıyordu.

“Kuş hafızasıyla geçtiler,

kayıtsız yüzlerden...”





*( Şiirler: Fatoş Avcısoyu Ruso / Otları Yalnız Sevmenin Gürültüsü / Öteki Yayınevi )