Dome Hotel’in Vakıflar İdaresi’yle sözleşmesi 15 Mayıs’ta bitiyor.

Şu anki Vakıflar İdaresi, sözleşmenin uzatılmayacağını söylemiş.

Neden?

Girne’nin ve Kıbrıs’ın kuzeyinin, hatta Kıbrıs’ın simgelerinden biri olan Dome Hotel’i sıradan diğer otellerin durumuna sokmak için mi?

Sıradan oteller dediğim, beş yıldızlı, kumarhane hotelleri…

Dome Hotel o oteller gibi değil.

O’nun bir tarihi, bir kişiliği var.

Dome Hotel’e girdiğimde kendi evim gibi bir yere girdiğimi hissederim.

Orada yabancı değilim, diğer sıradan otellerin içindeki yalnızlığımı orada yaşamam.

Her köşeden bir tanıdık çıkar…

“Merhaba, nasılsın” denir, hal hatır sorulur…

Dome Hotel’de memleketimdeyim… Oraya sahip çıkan, Hotel’i kâra geçiren, Vakıflar İdaresi’ne de gelir sağlayan insanlar bu ülkenin insanları…

Dome Hotel güzel bir örnektir… Bir işletmenin çalışanları tarafından işletilmesine derslerde okutulacak güzel bir örnektir.

Bir çalışan çalıştığı işyerinin kendi çalışması sonunda, özverisini ortaya koyduğu takdirde ayakta kalacağını, amaç kâr ise o kârın ve gelirin kendi çalışma azmiyle artacağını anladığı zamanda bir işyerinin başarısı daha garantidir.

Harcanan emeğin kendi ortağı olduğu işyerine ait olması, o işyerinin başarısının kendi çalışması sonunda ortaya çıkacağını bilen bir çalışan o işyerine daha çok bağlı kalır, evi gibi çeker çevirir, hizmetini evine gelen misafiri ağırlar gibi ortaya koyar, onu memnun etmek için yöneticisinden çalışanına emek harcar, kafa yorar.

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O Hotel’e gelen turistler de işte bu yüzden Kıbrıs’ta bir Hotel’e geldikleri için memnundurlar, onun içindir ki Hotel’in sürekli müşterileri vardır. Çünkü tandıklarının evine misafirliğe yatıya gider gibi gelirler. Başka bir yere değil, Kıbrıs’a geldiklerini bilirler… Hoş karşılanacaklarını, dost olacaklarını, bütün sorduklarına cevap alacaklarını bilirler.

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Hotel zarar ettiği zamanlarda oranın çalışanları işyerlerine, ekmek kapılarına sahip çıkarken ve gelir getiren bir kurum haline getirirken bu çabaların arkasında durmayanlar şimdi Dome Hotel’e göz koymuşlar.

Daha doğrusu gözü çoktan koymuşlar, birilerine peşkeş çekmek için çeşitli fırsatlar aramışlardır ama şimdi sözleşmenin bitecek olması da iştahların yeniden kabarmasına neden olmuş gibi görünüyor.

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Şu anda Vakıflar İdaresi’nde herhalde bugünlerde yenilenmesi beklenen eski bir yönetim kurulu var. Yeni atanacak yönetim kurulu eski yönetimin bu sözleşme iptali beklentisini sona erdirecek diye umuyorum.

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Ve gönül ister ki yeni Vakıflar yönetimi, Dome Hotel’in başarısını takdir etsin, Hotel’de yapılanların üzerine koyacak katkıda bulunsun, çalışanları onore etsin, Dome örneğini yaygınlaştırsın.