Cumhurbaşkan Adayları nerede?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine neredeyse 8 ay kadar bir süre kaldı. Adaylar henüz ortaya çıkmış değil. Hatta muhtemel adaylar karar için Ekim ortalarından bahsediyorlar.

Ben bu görüşün doğru olmadığını düşünüyorum. Atalarımız “erken kalkan yol alır” derlerdi. Bence geç kalınıyor.

Hatırlarsanız 2015 seçimi öncesinde bugünlerde sayın Akıncı aday olduğunu açıklamış, köy köy dolaşmaya başlamıştı. Akıncı şimdi cumhurbaşkanıdır, henüz yeniden adayım demedi ama köy köy, açılış açılış dolaşmayı sürdürüyor.

2015 yılının bu aylarında CTP aday yoklamalarına başlamış, içerde birbirlerini yemekle meşgullerdi. Nihayet Ağustos sonu, ya da Eylül başı 2. Cumhurbaşkanı Talat ben aday değilim diyerek yarıştan çekilmişti. Ama bu o kadar basit değildi. Sonuçta o günkü iktidarın büyük ortağı CTP adayı olan Sibel Siber yarışta az farkla 3.üncü olarak 2.tura kalamamıştı.

3. Cumhurbaşkanı Eroğlu da bu aylarda aday olduğunu açıklamamış, ama etrafta aday gibi dolaşmayı sürdürüyordu.

Hatırladığım kadarıyla yarışı az farkla 4.üncü bitiren Kudret Özersay da 2015 yılının bugünlerinde ziyaretlerde yoklama yapıyor, basında adından söz ettiriyor, sosyal medyayı iyi kullanarak halkın adayı olmayı başarmaya çalışıyordu.

2015 Ağustosu’nda tablo böyleydi.

Bugün ortada hiçbirşey yok. Daha doğrusu Akıncı dışında dolaşan, adaylık çalışması yapan biri yok.

Muhtemel adaylarda Kudret Özersay biraz da bulunduğu Dışişleri Bakanlığı görevi dolayısıyla, ama daha çok da hükümet ittifakının adayı mı olacak, yoksa partisinin adayı mı olacak beklentisi ile aday gibi dolaşmıyor. Ama “Kıbrıs sorunu ile ilgili açıklamaları tam da ben adayım” der gibidir.

Yine muhtemel adaylardan DP Genel Başkanı Serdar Denktaş henüz bir karar veremediğini, kamuoyu yoklamaları vb. araştırmalar yaparak Eylül sonu, Ekim gibi karar vereceğini açıkladı.

Bana sorarsanız cumhurbaşkanı adaylığında adı geçen kritik isim CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’dır. O da 6 Ekim 2019’da yapılacak parti kurultayı sırasında, ya da kurultaydan sonra yeni organların oluşmasını bekleyerek belki Ekim ayı sonunda adaylığını gündeme getireceğini açıkladı.

Bana göre hem Serdar bey, hem de Tufan bey erken davranarak adaylıklarını çok daha erken açıklamalı ve çalışmalara başlamalıdır.

Siyasi partiler açısından da durum henüz karmaşık olmaya devam ediyor. Özellikle UBP ne yapacağını bilmiyor. Parti başkanı ve Başbakan Ersin Tatar “ben aday değilim, ben ancakta başbakan oldum, bırakın da keyfini çıkarayım, beni bu işe sürüklemeyin” diyor.

HP başkanı ve dışişleri bakanı Kudret Özersay aday olacak, ama nereden, nasıl olacağı bilinmiyor. Üstelik bu HP’ye da bağlı değil.

DP ve CTP başkanları da Ekim ayını işaret ederek geç kalıyorlar. Bu sürede muhtemelen biraz da içeriyi toparlamaya çalışacaklar.

Bu konuda en rahat TDP’dir. TDP şimdiden Akıncı’yı destekleyeceğini açıkladı.

YDP ise henüz aday gösterip göstermeyeceğine karar vermedi. Muhtemelen YDP de anavatandan işaret bekleyecek.

Seçmen her ne kadar da siyasetten umudunu kesmiş ve artık sandığa gitmeyeceğini söylese bile şimdiden aklına bir aday ismi koyacaktır diye düşünüyorum. Bunu önceki seçimde net biçimde gördük.

O nedenle Ağustos ayı çok sıcaktır, hem da herkes tatilde olduğu için her taraf kapalıdır. Bu nedenle Parti çalışmaları da tatildir diyerek topu taca atmak doğru değildir.

Bu durumda “atı alan Üsküdarı geçer, siz da arkasından bakarsınız”.