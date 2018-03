Bütçe daha uygulanmadan eridi

KKTC 2018 Bütçesi sonunda meclis genel kurulunda dün yapılan görüşmelerin ardından onaylandı.

Kabaca bir hesap yaptım;

Bütçe, bir önceki yıla göre %16.60 oranında artmış. 2017 bütçesi 4 milyar 987 milyon iken 2018 bütçesi, 5 milyar 815 milyon TL olmuş.

Bu miktarın da dolar, Euro ve Sterlin cinsinden ne kadar olduğunu hesapladım.

Ancak bu hesabı meclis genel kurulunda bütçe görüşmelerinin başladığı 12 Mart ile bittiği gün olan dün itibarıyla iki kez yaptım.

12 Mart itibarıyla 2018 bütçesi 1,530.359 dolar iken 8 gün sonra, 21 Mart itibarıyla 1,481.528 dolara düşmüş.

Euro olarak bütçemiz 12 Mart’ta 1,242.520 iken 21 Mart’ta 1,206.431 olmuş.

Sterlin olarak ise 12 Mart’ta 1,100.283 olan 2018 bütçesi, 8 gün sonra 21 Mart’ta 1,053.442 Sterline düşmüş.

Yani yüzdelik olarak da bakarsak sadece 9 günde dolar olarak %3.19, Euro olarak %2.90, Sterlin olarak da %4.26 değer kaybetmiş oldu. Daha uygulamaya girmeden…

Kullandığımız Türk Lirasının her gün, her an erimesi ve erimesinin de devam etmesi beklenirken ne KKTC Bütçesi’nin, ne aldığımız maaşın, ne cebimizdeki paranın, ne de özel işimizde kazandığımız gelirin sabahtan akşama ne miktarda kalacağını bilmek ne yazık ki imkânsız.

Keşke anlaşma sağlansaydı, Euro’yu kullanmaya başlasaydık da cebimizdeki paranın da, bütçemizin de gerçekte ne kadar olduğunu bilebilseydik diye yakınmak düşüyor yine bize!..

KDV’de %5 indirim

Vergi Dairesi güzel bir uygulama başlattı. KDV’yi vadesinde ödeyenlere %5 oranında indirim uyguluyor. Bu uygulamadan haberimiz olmadı, KDV miktarımızı çek yazıp gönderdik. “Olmaz” dediler, “gidin başka çek yazın gelin çünkü miktar doğru değil.” Elemanımız anlatılanı anlamadı veya yanlış anladı dedik, telefon açıp sorduk; “Böyle böyle… Daha önce vadesinde ödeyene indirim uyguluyoruz.” İyi güzel de “gidin başka çek yazın gelin” denmesi yerine o miktar alınır, hesaba alacak yazılır ve diğer ödemede bu miktar düşülebilirdi.

Bir de “bundan sonra ödemeyle gelmeden birkaç gün önce gelin, miktarı onaylayalım, indirimi hesaplayalım, gidin, ondan sonra tekrar gelin” dendi. Yine iyi güzel, sorumluluğunu yerine getirene ödül veriyorsunuz da bunun da cezasını çektirmeye gerek yok. Git-gel yapılması isteniyor. Veya git-gel yapmak istemiyorsanız, çeki boş bırakabilirsiniz. İmzalayın, gönderin, onlar doldursunlar. Bu da bir seçenek! Ha, nakit varsa sorun yok tabii!