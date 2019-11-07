Bugüne bakabilirsiniz!

Bir anket yayınlandı, ilk turda “kararsız” yok (!)

Kimse “fikrim yok” dahi dememiş (!)

Henüz “resmen” ilan edilmiş tek bir aday yokken dahi anket “kesin” sonuca ulaşmış (!)



…

Gel gör ki…

“İkinci turda hangisine oy verirsiniz” sorularında bu kez “kararsız” seçmen ortaya çıkmış.

Hem de % 30’lara gelen bir oranda!



…

Akıncı ile Özersay arasında % 28 seçmen kararsız kalmış.

Özersay ile Erhürman arasında % 32’ye çıkmış kararsızlar.

Oysa…

İlk turda bu oran sıfır!



...

Bir başka tuhaflık…

Federal çözüm isteyenlerin oranı %16 görülüyor.

Soru “Rum’la federal çözüm” diye yöneltilmiş.

Sanırım “Konfederasyon” Türkiye’yle olacak (!)

İlginçtir federal çözüm isteyenler % 16’da kalırken, “federal çözümü” destekleyen iki adayın oy oranı % 47 çıkıyor!



…

Bitmedi!

Örneğin “Erhürman’ın oyu partisinden dolayı olumsuz yönde etkileniyor” diyor, Gezici!

Sonuçlara bakıyorsunuz, CTP’nin oyu % 25.3 çıkıyor, Tufan Erhürman’ın % 19.7.

“Olumsuzluk” vesilesi parti adayından fazla oy alıyor!



…

GEZİCİ şirketinin şöyle bir bezirgân taktiği uyguladığını düşünüyorum.

İLK anketlerinde “ticaret” yapıyor.

İyi de para kazanıyor.

(Bu anket için siyasi partilere önerilen rakam 140 bin TL’dir. İsterseniz, 80 bin TL’ye de soru satın alma hakkınız vardır.)

Önce “algı tüccarlığı” devreye giriyor, sonra, gerçek bir anket…

Böylece…

Finalde sunulan anketle de “prestij” korunuyor, geleceğe yatırım yapılıyor.



…

Bakınız hepimiz bu anketi konuşuyoruz.

Anket üzerinden “kim kazanır”a yoğunlaşıyoruz.

Yani “tüccar” aslında hedefine varıyor.



* * *



Unutmadan!

Örneğin, son seçimde Gezici’ye göre %37,2 olan Eroğlu’nun oyları, sandıktan % 28.15 çıkıyor!

Ama o zaman da “ben ikinci turu bilmiştim” diyor.



…

Ankette çözüm modelleri de sorulmuş.

Ama örneğin şu soru yok:

“Bugünkü durum size bir gelecek öneriyor mu?”

Hep unutturmak istiyorlar, hatırlatalım.

Bugün “iki ayrı devlet” vardır.

Bugün “garantörlük” vardır.

Bugün “iki kesimlilik” vardır…

Hatta sorsanız “siyasi eşitlik” vardır.

Bugün budur halimiz!

Hani kimileri “yarın” için öneriyor ya…

Bugüne bakabilirsiniz!

