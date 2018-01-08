Kayıplar Komitesi Kıbrıslırum Üyesi Nestoras Nestoros, SİGMA TV’ye açıkladı:

“Ayyorgi, Petre ve Dikomo’da ‘kayıp’ kalıntılarına ulaşıldı…”

Kayıplar Komitesi Kıbrıslırum Üyesi Nestoras Nestoros, SİGMA TV’ye yaptığı açıklamada, Ayyorgi, Petre ve Dikomo’da bazı “kayıp” kalıntılarına ulaşıldığını belirtti.

SİGMA TV’nin haberinde özetle şöyle denildi:

*** Bu hafta işgal altındaki bölgelerde haklarında oralarda bazı “kayıplar”ın gömülü olduğuna dair bilgilerin bulunduğu yerlerde bazı “kayıp” kalıntılarına ulaşıldı. Bunlar Petre, Ayyorgi ve Dikomo köyleridir.

*** Kalıntılar bulunduktan sonra kötü hava koşulları ve yağmurlar nedeniyle çalışmalara ara verilmek durumunda kalındı…

*** SİGMA LİVE’a konuşan Kayıplar Komitesi Kıbrıslırum Üyesi Nestoras Nestoros, kazıların henüz erken aşamada bulunduğuna ve yağmurlar nedeniyle ara verilen sözkonusu kazılara önümüzdeki hafta devam edileceğini söyledi. Nestoras bu bölgelerdeki kazıların “umut vaat ettiğini” de ifade etti.

*** Petra ve Ayyorgi’deki bu yerlerin tümüyle yeni yerler olduğu ve Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üyesi tarafından Kayıplar Komitesi’nin bilgisine getirildiği de bildirildi. Dikomo’daki gömü yeri ise bir süredir her iki tarafça incelenmekteydi…

(SİGMA LIVE’dan özetle Türkçeleştiren: Sevgül Uludağ – 5.1.2018)

Petre’deki olası bir gömü yeri hakkında Kayıplar Komitesi yetkililerini dokuz yıl önce bilgilendirmiştik… 8 Aralık 2009’da YENİDÜZEN’de bu sayfalarda bir okurumuzun verdiği ayrıntılı gömü yeri tarifini yayımlamıştık:

“Petre’de evlerin arasına iki kişi gömdüydük...”

Petre’deki olası bir gömü yeri hakkında Kayıplar Komitesi yetkililerini dokuz yıl önce bilgilendirmiştik… 8 Aralık 2009’da YENİDÜZEN’de bu sayfalarda bir okurumuzun verdiği ayrıntılı gömü yeri tarifini de yayımlamıştık…

Petre’deki olası bir gömü yeri hakkında okurumuzun anlattıklarını 8 Aralık 2009’da bu sayfalarda şöyle yayımlamıştık:

“Petre’de evlerin arasına iki kişi gömdüydük...”

Bir okurumuz şu bilgileri paylaşmak istediğini söyledi:

“1974’te ikinci harekattan sonraydı. Türk askerleri bölgemize geldiydi ama Petre köyüne girmediydi çünkü gidebilecekleri sınır oraya kadardı sanırım. Elye (Doğancı) ile Petre (Taşköy) arasında durdulardı. Kıbrıslırumlar Petre’ye “Petra” derdi, biz Kıbrıslıtürkler ise Petre derdik.

Köyde yaşayan Kıbrıslırum Petreliler hep kaçtıydı, gençler hep gittiydi ancak bir kısım yaşlı insan köyde kaldıydı.

Daha sonra bir sabah Türk askerleri köyün içine girmeden çevresine mevziler kurdular ama köyün içine girmedilerdi. Yani köyün içinde birisi var mı, yok mu diye girip bakmadılardı.

Daha sonra bir gün aradılar ve “Elye’den Petre’ye mücahit gönderin” dediler. Fakat ne olduğunu söylemedilerdi. Biz üç-beş kişi gittik, gidinca, “Ölüler vardır da gömeceksiniz” dendi bize. İş başa düştüydü. Bulduğumuz ölülerden bir tanesi kadındı, yaşlıydı ve çıplaktı. Kasaturayla öldürüldüydü. Onu mücahit arkadaşım gömdü.

Size burayı da tarif edebilirim. Bir zamanlar eski at harası vardı, haradan Angolem’e (Taşpınar) giden yol değil, yol orada çatallanırdı, sağ taraftan dereye giden yolu izlemelisiniz ki bu yol Petre’nin içindeki kiliseye da giderdi. Kilise ve derenin karşı karşıya olduğu yerde, o alanda bir evciğin içindeydi bu kadın. Derenin üstündeki evlerin arasına gömdüydü mücahit arkadaşım bu kadını. Burası taşlık bir yerdi. Bir ölü insan daha bulduk, onun da kafası nacakla parçalandıydı. Onu da size tarif ettiğim yere gömdüydük. Şimdi gitsek, size bu yeri gösterebilirim...

O evler şimdi hep yıkıldı, zaten Petre da askeri köy olduğu için siviller giremez. Yalnız Levendis’in binası kaldı, kasaba yerle bir oldu. Levendis binası da tabur oldu. Bu köyde evler yıkılarak mertekleri, kapıları, pencereleri piyasada satıldıydı...”

Bu okurumuzun verdiği bu bilgiler üzerine Kıbrıslırum Kayıp Yakınları’nın internet sitesinde yaptığımız araştırmada, Petre köyünden gerçekten de üç yaşlı insanın 1974’te “kayıp” olduğunu öğrendik. Bunlar, 1900 doğumlu Eleni Yeorgiu, 1910 doğumlu Maritsa Demetriadu ve 1902 doğumlu Dimitris Dimitriadis. Maritsa hanımla Dimitriadis efendinin karı-koca oldukları anlaşılıyor. Bu karı-koca 2 Eylül 1974’te Petre’den “kayıp” olmuşlar. Eleni Yeorgiu ise 29 Ağustos 1974’te Petre’den “kayıp” olmuş. Tümü de yaşlı insanlarmış.

Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi sahibi olan okurlarımızı, isimli veya isimsiz olarak 0542 853 8436 numaralı telefondan beni veya 22-83607 numaralı telefondan Kayıplar Komitesi görevlisi Mine Balman’ı veya 22-40582 numaralı telefondan Kayıplar Komitesi yetkilisi Ahmet Erdengiz’i aramaya davet ediyorum.”

(YENİDÜZEN – Kıbrıs: Anlatılmamış Öyküler – Sevgül Uludağ - 8.12.2009)