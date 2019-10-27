"38 yıllık kabustan uyandım"

GİRDİĞİ MAĞAZALARDAN ÇEVRİLDİ… Hayatını kiloları nedeniyle ‘kâbus’ olarak nitelendiren 40 yaşındaki Özhan Okur, 178 kilo olduğu için girdiği birçok mağazadan çevrildiğini anlattı. 86 kilo veren Okur artık istediği her şeyi giyebiliyor.

AMELİYAT İKİNCİ YAŞAMA ŞANSIYDI… Yıllarca obez biri olarak yaşamını sürdüren ve 38 yaşında ‘Mide ameliyatı’ olarak kendi deyimi ile yeniden doğan bir çocuk babası 40 yaşındaki Özhan Okur, bir buçuk senede yaşadığı 'mucizeyi' anlattı.

Devrim DEMİR

Kilo sorunu küçük yaşlarda başlayan ancak ‘büyüyünce geçer’ anlayışı ile kilosu zamanla kontrolden çıkan ve 38 yaşına kadar kiloları nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşayan 1 çocuk babası Özhan Okur, zayıflama hikâyesini YENİDÜZEN’le paylaştı.

Bir buçuk yılda 86 kilo vererek hayata yeniden doğan Okur, kilo vermek isteyenlere azmi ve hırsı ile örnek oluyor.

Küçük yaşlarda kilolu olması nedeniyle yaşıtlarından hep büyük göründüğü, aşırı kilolu olduğu için girdiği mağazalardan ‘size uygun bir şeyimiz yok’ diye geri çevrildiği günleri anlatan Özhan Okur, ciddi sağlık sorunlarının baş göstermesi ile mide ameliyatı olma kararı aldığını anlattı.

“Kilo sorunum çocukluktan gelen bir sorundu”

2018 yılında ‘mide ameliyatı’ olma kararı veren ve 178 kilo ile ameliyat masasına yatan 40 yaşındaki Özhan Okur, kilo sorununun küçüklükten geldiğini, bu sorunun ilerleyen yaşlarda sağlığını ne denli kötü etkileyeceği düşünmeden sürekli yiyerek midesini nasıl büyüttüğünü anlattı.

Özhan Okur, “Kilo sorunum küçüklüğümde ortaya çıktı. 38 yaşına kadar hayatımı obez ve kilolu olarak geçirdim. Hiç unutmam annem beni ilkokula yazdırmak için gittiği zaman beni üçüncü sınıf sanmışlardı. Yaşıtlarımdan her zaman büyük göründüm. Aşırı kilolu bir insandım ve büyüdüm askere gittim, evlendim bu sorun artık sağlık sorunlarına neden olmuştu” dedi.

“Bir kilo et şiş, bir kilo börek yerdim”

“Bize en büyük iyilik de, en büyük kötülük de yakınlarımızdan” diyen Okur, şişmanlığını kimsenin yüzüne vurmadığını, 178 kiloluk görüntüsü ile iyi durduğunu ikna edenlerin olduğunu anlattı.

“Bir restorana girince aynı anda hem çorba, hem de iskender, pide ve lahmacun çağırıp yemek yediğimi hatırlarım. Çünkü midem çok büyüktü onu doyurmam gerekiyordu. Aşırı kilom hem işimi, hem de özel hayatımı çok etkilemeye başlamıştı. İstediğim gibi giyinemiyordum ama bir kilo et şiş, bir kilo börek yediğimi bilirim. Şimdi bir tostun yarısını yedikten sonra yemek istemiyorum” sözlerini ifade eden Okur, ameliyat olmadan önce midesinin üç bin 500 sisi genişliğinde olduğunu kaydetti.

“Diyet ve salonlara çok para harcadım”

‘Mide ameliyatı’ olmadan önce çok kez diyet yaptığını, birçok spor salonuna yazıldığını ancak başarısız olduğunu belirten Özhan Okur, “Çok diyetler denedim, bir iki kilo verdiğimi ancak geri aldığımı bilirim. Spor salonlarına yazıldım, bende zayıflamak hareket etmek istiyordum ama yapamadım. Ben bu yöntemle çok paralar harcadım ama olmadı” şeklinde konuştu.

Girdiği mağazalardan çevrildi

Okur, istediği gibi giyinemediğini de şöyle anlatıyor:

“Her girdiğim mağazadan daha adımımı atmadan size göre bir şeyimiz yok deyip geri çevriliyordum. Bu benim psikolojimi çok bozuyordu sürekli kıyafet sıkıntısı yaşadım en son aldığım gömlek 10 XL olmuştu. Yaşıtlarım gibi giyinemiyordum, hep baba gömleği giymek zorundaydım. Bu ameliyatı olmam için çok sebebim vardı. Artık istediğim gibi giyinip, internet üzerinden bile çok rahat sipariş veriyorum. 10 XL gömlek giyerken, şimdi bedenim Medium veya Large”.

Aşırı kiloları nedeniyle hastalıklarla yüzleşti

Aşırı kilosu nedeniyle, birçok hastalıkla da tanıştığını anlatan Özhan Okur, 38 yaşında hiper tansiyon, şeker ve eklem ağrıları yaşadığını anlattı.

7 yıl önce evlendiğini, evliliğin beşinci yılında eşinin hamile olduğunu öğrendikten sonra da sağlığına dikkat etmesi gerektiğini düşündüğünü anlatan Okur, ‘mide ameliyatı’ olma kararını da böyle aldığını aktardı.

Tehlikeli olur diye babası dışında kimse bu ameliyatı onaylamasa bile, kendini ameliyat edecek olan doktorun Kıbrıs’ta olduğunu duyunca hemen görüşmeye giden Okur, doktorunun da desteği işe bu ameliyatı olmak için yola çıktı.

Erkek bebeğinin dünyaya gelmesinin hemen ardından 28 günlük bebeğini ve doğum yapan eşini bırakarak Antalya’ya giden Okur, 2018 yılı Ocak ayında 178 kilo ile ameliyat masasına yatır.

1 yılda 86 kilo verdi, başka biri olarak hayata başladı

Ameliyat olduktan kısa bir süre sonra hızla kilo vermeye başladığını bununla birlikte hayatının da hızlıca değiştiğini ifade eden Özhan Okur, ameliyat olduktan 3 gün sonra ülkeye döndüğünü kaydetti. İki haftalık sürede yediklerine ve içtiklerine özen gösterdiğini daha sonra yavaş yavaş beslenmeye başladığını anlatan Okur, “Düzene girince hızlıca kilo vermeye başladım. Arık motive oluyordum ve bu mutluluk aileme de yansıyordu. 1 yılda 86 kilo verdim ve hala kilomu korumayı başarıyorum. Doktoruma sürekli tahlillerimi gönderiyorum hala iletişimiz var. Artık kısa bir mesafede olan markete araba veya motorla gitmeme gerek kalmadı. Yürümek isterim, sürekli hareket halindeyim, sporu hayatıma aldım düzenli ve bilinçli besleniyorum. Kiloların gittikçe özgüvenimi kazandım, mahallede olan çocuklar burada bir amca vardı diyorlardı amcanın yarısı gitti abi yerine geldi diyorum. Bu ameliyatı kilolarından ötürü ciddi sağlık sorunu yaşayanlara şiddetle tavsiye ederim, korkmasınlar hayatları yeniden şekillenecek ve özgüvenlerini geriye kazanacaklar. Bu ameliyattan önce ciddi uyku sorunum vardı, kilolarım yüzünden tuvalette uyuyup kaldığımı hatırlarım. Nefes darlığım vardı kronik astım olmuştum kilolarım gidince bütün hastalıklarım da bitti” diyor.

“Özgürüm ve yeniden doğdum”

Bir buçuk sene önce geçirdiği başarılı operasyonun ardından yeniden doğduğunu ifade eden 40 yaşındaki Özhan Okur, yaklaşık 40 kişinin önünü açarak bu ameliyatı olmalarına ışık olduğunu da söylüyor.

Çevresinde ciddi kilo ve sağlık sorunu yaşayanlara büyük moral olduğunu ifade eden Okur, “Çevremdekiler ben kilo verdikten sonra söylemleri ile beni çok motive ettiler. 38 yaşına kadar kısıtlı yaşadığım hayatımı son bir buçuk yıldır özgürce yaşıyorum. Kilolu insanlar, ben halimden mutluyum barışığım diyerek kendilerini kandırmasınlar. Bu yola çıkmalı ve yeniden doğmanın mutluluğunu yakalamalarını tavsiye ederim “dedi.