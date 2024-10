Arsıza söz, pişkine yüz dayanmazmış.

İki insan çeşidi vardır: Zaman geçtikçe hatalarıyla yüzleşen, zaman geçtikçe yüzsüzleşen. -Necip Fazıl Kısakürek-

Bilmez yaptığının arkasını önünü, pişkin pişkin sırıtır, hiç esirgemeden her yerde söyler yalan sözünü.

Sen olsan olsan, pişkinler çetesinin lideri, yüzsüzler ordusunun kumandanı olursun. Pişkinlik ve yüzsüzlükte daha fazla da yükselebilirsin önün açık.

Öyle pişkin ki, ne desen gülüyor, sövsen bile bunu kendine iltifat sayıyor.

Ekmeğin pişkini iyi olurken, insanın pişkini hiç değerli olmuyor.

Kapıdan kovarsınız bacadan gelir, yüzüne tükürürsünüz yüzünüze güler. Bildiği tek şey yüzsüzlük, pişkinliktir.

Sizi bilmem ama ben; Pişmanlık duyan, utanabilen insanları seviyorum. Pişkinlik ne kadar ucuzca Utanç o kadar değerlidir çünkü. - Elif Şafak –

Sanırım matematiği daha iyi öğrenmem lazım. İnsanların kaç yüzlü oldukları belli değil, hesaplayamıyorum.

Rahmetli Akif bugün sağ olsaydı çok yüzlüleri de hasretle aramaya başlardı. Çünkü şimdi ortaya yüzsüzler çıktı. -Necip Fazıl Kısakürek-

Sen daha önce fırıncılık mı yaptın, baksana çok pişkinsin.

Öyle arsız insanlar var ki, demir paradan daha bozuk.

Yüzlerine gülüp içimizin gittiği insanlara olduklarını yüzlerine vurmadığımız için kendilerini kusursuz sanan insanlar var.

Ya arsız olacaksın bu dünyada, ya da gamsız. Ya “bana ne” demeyi öğreneceksin ya da “sana ne.”

Bir sürü laf, bir sürü söz fayda etmez. Pişkinliğin tanımı değişti de bizim mi haberimiz yok.

Ben de karşımdakini insan gibi görmek istiyorum, olmuyor göremiyorum. Bakış açımı değiştiriyorum, düşüncelerimi değiştiriyorum yine olmuyor. Sonunda anlıyorum ki olmayan ben değil, karşımdaki.

Ya hatalarınla yüzleşir, ya da hatalarınla yüzsüzleşirsin. Cahil olmak ayrı, pislik olmak ayrıdır. -Dostoyevski-

Ham, pişkinin halinden anlamaz, öyle ise söz, kısa kesilmelidir vesselam. -Mevlana-

Her haltı yapıp, her türlü ahlaksızlığın içinde olup sonra da hiçbir şey olmamış gibi yüzüne gülene pişkin denir.

Pişkinler, ar duygularını yitirmiş insanlar, bir nevi yüzsüzleşen, kendini nimetten sananlardır.

Arsızca, saygısızca davranarak işini yürütüyor, sonra o işten elde ettiği başarıyı normal bir başarıymış gibi söyleyebiliyor. Pişkinliğin bu kadarına da pes…

Eğer ‘pişkinler derneği’ açılmış olsaydı kesin seni başkan yaparlardı. Çünkü sen pişkinlik konusunda çok iyisin.

***

Birkaç gündür aklıma ‘pişkinlik’ sözcüğü takıldı. Nedense!

Merak ettim, durduk yerde! aklıma takılan bu sözcüğü Google amcada yazar yazmaz, söyleyeni belli veya belli olmayan birçok tanımlama veya yakıştırma çıktı karşıma…

Oh be! dedim; her nedense aklıma takılan bu sözcüğü anlatma zorluğunu yaşamadan tecrübelilerin kalemlerine yansımış veya halk arasında benimsenmiş sözcüklerle bu ‘takılma’nın nedenini anlamaya başladım. Haa! dedim yine… Demek ki bu durumlar etrafımızda o kadar yaşanıyormuş ki aklıma takılıvermiş tabii, doğal olarak…