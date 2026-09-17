Liderler Görüşmesi, Hükümet’teki Değişiklik ve Okullar

Bugün yine Liderlerin görüşmesi var.

Bu görüşme öncesinde tarafların bazı açıklamalarında ortak noktalar olsa da dikkat çekici çelişkiler yine gözlerden kaçmıyor.

Örneğin Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, karma evliliklerden doğan çocuklar konusunun güven yaratıcı önlem değil, “insani bir mesele” olduğunu söylerken aynı zamanda bu konudaki başvuruların “kriterler ve mevzuatlar temelinde incelendiğini” de söylüyor.

Hani insani bir meseleydi! Zaten şimdiye kadarki başvuruların “kriterler ve mevzuatlar” temelinde reddedildiğini bilmiyor muyuz? !

Öte yandan Güven Yaratıcı Önlemlerle ilgili iki tarafın da olumlu görüşleri varken nedense bir geçiş noktası açılması konusunda henüz bir adım atılamadı.

Ve Letimbiotis’in bugünkü Liderler görüşmesi ve önümüzdeki hafta yapılacak olan BM Genel Kurulu öncesi, “BM Genel Sekreteri’nin 7 maddelik önerisini kabul ettiği, Kıbrıs Türk tarafından da aynı tavrı beklediği” yönünde yaptığı açıklama ile diplomatik anlamda bir adım öne geçme çalışması da önemliydi.

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Ve tabii ki Bakanlar Kurulu’ndaki değişiklik;

Beklenmiyordu, bir anda oldu.

Oluş zamanı da önemli; TC Büyükelçisi ve Ünal Üstel, Üstel’in evinde buluştular, hemen ardından değişiklik yapıldı.

Değişikliğin isimleri de önemli. UBP içinde muhalefet konumunda olduğu söylenen Hasan Taçoy’un Ekonomi Bakanı yapılması ve daha ilginci de Parti Başkanı ve Başbakan iken görevden alınan ve yerine Kurultay’da son sırada çıkan Ünal Üstel’in getirildiği devrik Başkan Faiz Sucuoğlu’nun Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı yapılması.

Bu değişikliklerle seçimlerde muhaliflerin ve küskünlerin oylarının da alınması hedefleniyor elbette. Küskünlükler ve muhaliflikler biter mi, istenen oylar alınır mı bilemem ama Faiz Sucuoğlu’nun kur-devril, kur-devril şeklindeki Başbakanlık serüveninden sonra yerini mecburen Ünal Üstel’e bırakması ve 4 yıl Meclis Genel Kurulu’nun arka sıralarında hiç sesini çıkarmadan oturması ve başka yerlerde de sesini hiç duymamamızın ardından Bakanlığı kabul edebilmesinin gerekçeleri de merak edilmiyor değil elbette.

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Okullar açıldı ama Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’nun “Hazırız” açıklamasına rağmen durumun hiç de öyle olmadığı görüldü.

Öğrenciler hâlâ konteyner sınıflarda ders yapmak zorunda… Bazı okullarımızda inşaatlar sürerken çocuklar tehlike altında… Hatta bu yüzden açılamayan ve eğitim-öğretime başlayamayan çocuklar var. Öğretmen eksikliği çok fazla….

Öğrenci taşımacılığı yapan otobüs sahipleri ile Bakanlık arasında sezon başında problemler başladı. Taşımacılar sorunlarının dikkate alınmasını isterken Kar-İş Başkanı Topaloğlu da “Hangi talebin neden karşılanmadığını, hangi sorunun ne zaman çözüleceğini açıklayın. Suçlamanızın da makamınızın da gerektirdiği sorumluluğu taşıyın. Kar-İş olarak kamuoyuna vereceğiniz somut cevabı bekliyoruz” şeklinde Çavuşoğlu’na çağrıda bulundu.

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Liderler görüşmesi sürüyor, umudumuzu koruyarak sürecek gibi de görünüyor.

Öte yandan bir âlâ memleket.

Suçlar var ama ortada suçlu yok, mide var ama ortada hazımsızlık yok.

Soruyoruz;

Bu memleketi birileri idare ediyor mu yoksa 28 canın gittiği Filo Jet faciasında olduğu gibi sürekli su alır vaziyette gitmeye mi çalışıyoruz?

Ve birileri yine umursamıyor mu?