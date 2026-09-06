GERÇEĞİN DİBİNE İNMEK

“Dünyada bunu yapabilen dokuz ülkeden biriyiz” dedi komutan.

Önemli bir başarı…

554 metre derinlikte çalışabilecek teknoloji…

Özel eğitimli ekipler…

Arama-kurtarma gemileri…

Robotik sistemler…

İyi ki varlar.

İyi ki oradalar.

İyi ki kayıpları bulmak için böylesine büyük bir çaba gösteriliyor.

Ama hepimizin bir başka duygusu var.

Komutanım, keşke… Denizin yüzlerce metre altında insanlarımızı arayabilecek bu kapasitenin yanında, onları güvenle yüzdürecek bir ciddiyet de olsaydı.

Keşke o gemi daha limandayken gerektiği gibi denetlenseydi.

Keşke bütün bu teknolojiye, uzmanlığa, insan gücüne bugün denizin dibinde ihtiyaç duymasaydık.

***

Sabah erken saatlerde bir kişinin daha bedenine ulaşılmıştı.

Ama açıklanmadı.

“Cevdet Bey açıklayacak” denildi.

O gün akşama doğru Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu kamuoyuna; bir kişinin daha bedenine ulaşıldığını…

Niye bu "sırrı" paylaştım.

Acının üzerinden bir başarı hikâyesi kuruluyor sanki.

Elbette bu çalışmalara katılan insanların emeği son derece kıymetli.

Kimsenin itirazı buna değil.

Ama bizim özlediğimiz başarı hikâyesi başka.

İnsanlarımızı denizin dibinde arayabilmenin değil, yaşatabilmenin hikâyesini duymak istiyoruz.

Bir gemiyi 554 metre derinlikte bulabilmek elbette büyük bir teknik başarıdır. Ama asıl başarı, o gemiyi güvenli biçimde yüzdürebilmektir.

Asıl başarı, limandan ayrılan bir yolcu gemisine binen her insanın, o ülkenin ciddiyetine ve standartlarına güvenebilmesidir.

Asıl başarı; sertifikadır, denetimdir, eğitimdir, liyakattir, kuraldır, sorumluluktur.

***

Bir de unutmadan…

Her sene denizde “arama-kurtarma” tatbikatları yapılıyor.

Gövde gösterisi mi dersiniz, şov mu…

Peki gerçek bir felaket yaşandığında ne oldu?

Sahil Güvenlik neredeydi?

Ne yaptı?

Çünkü ilk anda insanların yardımına koşan bir kamu kurumu değil, kendi teknesiyle denize açılan bir su sporları hocasıydı ve yaklaşık yüz insanın kurtarılmasına yardımcı oldu.

***

Şimdi ortak temennimiz kayıp insanların tümüne ulaşılmasıdır.

Ne kadar derine inmeniz gerekiyorsa inin.

Elinizdeki bütün teknolojiyi kullanın.

Bütün imkânları seferber edin.

Ama bu hikâye tamamlandığında 554 metre aşağıya nasıl indiğimizi değil sadece…

Bu gemiye nasıl izin verildiğini de konuşacağız. Kaptanın Honduras’tan aldığı belirtilen belgeyle bu gemiyi nasıl kullandığını… Bu kişinin nasıl “KKTC yurttaşı” yapıldığını… Daha önce su aldığı yönündeki ihbarları… Kimin denetlediğini… Kimin onay verdiğini… Tüm bunları görmesi gerekenlerin nasıl körleştiğini…

Gerçeğin dibine inmek gerekiyor şimdi…